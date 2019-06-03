Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лицГазета.Ru 06:09

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости". О сделке рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
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«Ведомости»: Huawei купила технологии российской компании по распознаванию лиц

Коммерсантъ07:26

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ

РИА Новости05:11

Huawei купила российскую технологию в сфере распознавания лиц

Интерфакс03:52

«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

ТАСС04:00

Китайская компания Huawei купила права на технологии российского разработчика системы распознавания лиц ВоКорд

Эхо Москвы06:32

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

РБК02:57

Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

Ведомостивчера в 17:43
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Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Названы преимущества российских МиГ-35 перед американскими F-35

Ранее издание The National Interest сообщило, что новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 может составить достойную конкуренцию американскому F-35 Lightning II.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено вчера в 02:05
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Финансы

Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 05:46
Происшествия

СКР раскрыл детали убийства бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 3 июня, они направлены в Московскую область по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Обновлено в 07:14
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Политика

Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле

Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Футбол

Сборная России сыграет против команд Сан-Марино и Кипра при аншлаге

Организаторы матчей сборной России против команд Сан-Марино и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года ожидают полную заполняемость стадионов, на которых пройдут эти встречи.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Саша Савельева вышла на сцену впервые после рождения сына

Недавно певица, все свое время посвящающая сыну, впервые вышла в свет и даже спела на сцене.
Обновлено в 03:40
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

Президент «Баварии»: «Покупка Сане маловероятна. Дело в безумных запросах «Ман Сити»

Переговорам между клубами мешают «безумные» запросы «Ман Сити» за 23-летнего игрока.
Обновлено в 06:12
Единоборства

Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа

Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.
Обновлено вчера в 03:30
Здоровье

Будем здоровы (экс-Мединфо): Об отпуске

Оказывается, у людей с бОльшим количеством ежегодных отпусков отмечался низкий уровень смертности, возникновений болезней и состояний, вызванных нездоровым состоянием сосудов и сердца.
Обновлено в 02:15
Общество

Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам

Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Политика

Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана

Сегодня, 3 июня, Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили вопросы развития сотрудничества России и Азербайджана.
Обновлено в 06:58
Общество

Жена Мамаева пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков

Обновлено в 06:46
Политика

Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра

Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 кубометров воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в б моассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал Андрея Малахова «главным телесплетником страны»

Максим Галкин опубликовал пост в Instagram, в котором опровёрг информацию СМИ о строящемся у него особняке на Кипре, а также раскритиковал Андрея Малахова, являющегося владельцем журнала, выложившего ложные сведения.
Обновлено в 06:56
Экономика

За год действия tax free в России было выдано чеков на 11 млрд рублей

За год работы системы tax free в России было выдано более 100 тыс. чеков на сумму 11 млрд руб. Соответствующие данные привел глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления на Неделе российского ритейла.
Обновлено в 06:15
Кино

ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом

«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.
Обновлено в 04:57
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
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