Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лицГазета.Ru 06:09
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости". О сделке рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
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с чего всё началось
О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.Ведомостивчера в 17:43
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Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
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Авто
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости для России быть независимой и самодостаточной «на всех фронтах», в том числе в глобальной информационной среде — в интернете.
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Роскомнадзор включил компанию Match Group, LLC, владеющую мобильным сервисом Tinder, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
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Галина Польских впервые рассказала о трагедии с внуком
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
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Политика
США предложили Ирану новую ядерную сделку
Глава Госдепа США Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона заключить новое соглашение по ядерной программе Ирана вместо Совместного Всеобъемлющего Плана Действий (СВПД), из которого США вышли год назад.
Обновлено в 03:40
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В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 01:20
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Скандально известный российский автомобильный блогер Эрик Давидович признался в том, что он устраивал тест-драйв автомобилю «БМВ», который накануне разбился в центре столицы Татарстана.
Обновлено в 03:45
Политика
Вакарчук назвал способы закончить войну на Украине
Музыкант призвал власти страны "создать сказку" для украинцев и не воспринимать жителей Донбасса "как людей второго сорта" Лидер группы "Океан Эльзы" и политической партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал о факторах, которые помогут быстрее завершить войну на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:09
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Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве
Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.
Обновлено в 04:42
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Политика
Егор Ковальчук назначен вице-губернатором Челябинской области
Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук.
Обновлено в 05:10
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
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Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Происшествия
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Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
Обновлено в 05:00
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Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Происшествия
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Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой
В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
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В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре
Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительства, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Обновлено в 05:48
Общество
Алтайский край перешёл на цифровое вещание
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Культура
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Политика
Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01
Экономика
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В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
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Экономика
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Рост котировок привёл к тому, что капитализация «Газпрома» достигла 5,6 триллиона рублей, превысив рыночную стоимость Сбербанка, считавшегося до сих пор самой дорогой компанией России.
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