Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лицГазета.Ru 06:09

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости". О сделке рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
Читать в источнике
с чего всё началось

Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
Ведомостивчера в 17:43

Подробнее о событии

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ

РИА Новости05:11

Китайская компания Huawei купила права на технологии российского разработчика системы распознавания лиц ВоКорд

Эхо Москвы06:32

Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

Ведомостивчера в 17:43

Huawei купила российскую технологию в сфере распознавания лиц

Интерфакс03:52

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

РБК02:57

«Ведомости»: Huawei купила у российской компании технологии распознавания лиц

Дождь02:23

«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

ТАСС04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Политика

Песков рассказал о попытках отрезать Россию от интернет-инфраструктуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости для России быть независимой и самодостаточной «на всех фронтах», в том числе в глобальной информационной среде — в интернете.
Обновлено в 05:43
Общество

Роскомнадзор включил владельца Tinder в реестр ОРИ

Роскомнадзор включил компанию Match Group, LLC, владеющую мобильным сервисом Tinder, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика

Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию

Президент США Дональд Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию, откуда затем отправится в Ирландию и Францию.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Галина Польских впервые рассказала о трагедии с внуком

Мало кто знает, какую личную трагедию пережила знаменитая актриса Галина Польских.
Обновлено в 05:55
Культура

Ульяновцы отметят чувашский национальный праздник Акатуй на ипподроме

Обновлено в 06:17
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Политика

США предложили Ирану новую ядерную сделку

Глава Госдепа США Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона заключить новое соглашение по ядерной программе Ирана вместо Совместного Всеобъемлющего Плана Действий (СВПД), из которого США вышли год назад.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В СК рассказали о гибели экс-военного в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:42
Политика

В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 01:20
Происшествия

Эрик Давидович устраивал тест-драйв разбившейся в центре Казани «БМВ»

Скандально известный российский автомобильный блогер Эрик Давидович признался в том, что он устраивал тест-драйв автомобилю «БМВ», который накануне разбился в центре столицы Татарстана.
Обновлено в 03:45
Политика

Вакарчук назвал способы закончить войну на Украине

Музыкант призвал власти страны "создать сказку" для украинцев и не воспринимать жителей Донбасса "как людей второго сорта" Лидер группы "Океан Эльзы" и политической партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал о факторах, которые помогут быстрее завершить войну на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 16:09
Здоровье

Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве

Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.
Обновлено в 04:42
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Политика

Егор Ковальчук назначен вице-губернатором Челябинской области

Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук.
Обновлено в 05:10
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
Обновлено в 05:00
Экономика

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Здоровье

Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой

В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре

Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительства, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Обновлено в 05:48
Общество

Алтайский край перешёл на цифровое вещание

В Алтайском крае сегодня, 3 июня, произошло отключение аналогового вещания федеральных телевизионных и радиоканалов, ему на смену пришла «цифра».
Обновлено в 03:33
Культура

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Политика

Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 Max и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 Max могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой российской компанией

Рост котировок привёл к тому, что капитализация «Газпрома» достигла 5,6 триллиона рублей, превысив рыночную стоимость Сбербанка, считавшегося до сих пор самой дорогой компанией России.
Обновлено в 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное