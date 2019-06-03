Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лицГазета.Ru 06:09
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости". О сделке рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
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с чего всё началось
О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.Ведомостивчера в 17:43
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Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
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Общество
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Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
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Обновлено в 05:11
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По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
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В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции
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Обновлено в 04:12
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Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.
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Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
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Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
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В следующем сообщении Трамп сравнил Хана с «тупым и некомпетентным» мэром Нью-Йорка Биллом Де Блазио.
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Американская скелетонистка боится ехать в Сочи из-за угроз смерти
Двукратная чемпионка мира американская скелетонистка Кэти Юлендер выступила против проведения в Сочи этапа Кубка мира.
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