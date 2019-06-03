Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лицГазета.Ru 06:09
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости". О сделке рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
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с чего всё началось
О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.Ведомостивчера в 17:43
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Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Спорт
Гендиректор WADA назвал РУСАДА достойной антидопинговой организацией
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.
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В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
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Политика
В МИД России назвали последствия позиции Киева в суде ООН
Российская сторона считает, что позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил в понедельник на слушаниях в Гааге представитель делегации РФ.
Обновлено в 06:34
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
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Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
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В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Экономика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
Капитализация «Газпрома» превысила рыночную стоимость Сбербанка, достигнув 5,3 триллиона рублей, что позволило компании выйти на первое место по этому показателю в России, пишет РБК.
Обновлено в 05:33
Политика
Кабмин поддержал проект о запрете курения кальянов и вейпов в кафе
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект закона, распространяющий антитабачные ограничения на электронные сигареты, вейпы и кальяны.
Обновлено в 04:30
Энергетика
«Газпром» сообщил, что «Северный поток – 2» построен на 57%
Ранее американские сенаторы предложили 5 вариантов санкций из-за «Северного потока – 2». В частности, речь идёт об ограничении для тех компаний, которые страхуют суда, укладывающие газопровод.
Обновлено в 07:47
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
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В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
Обновлено в 05:07
Футбол
Сборная России сыграет против Сан-Марино и Кипра при аншлаге
Российский футбольный союз (РФС) ожидает полную заполняемость трибун на матчах сборной России против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:37
Здоровье
В итальянской провинции — нехватка врачей: призваны специалисты из армии
В учреждения здравоохранения итальянской провинции Молизе привлечены армейские врачи-специалисты, передает информагентство ANSA в понедельник, 3 июня.
Обновлено в 07:59
Политика
Свой визит в Великобританию Трамп начинает со скандала
Визит президента в Великобританию начинается только завтра, но Дональд Трамп уже успел сделать несколько заявлений, которые шокировали впечатлительную английскую публику и вызвали негативную реакцию СМИ.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Учения НАТО Saber Guardian стартовали в Румынии
Обновлено в 07:45
Общество
Алтайский край перешёл на цифровое вещание
Обновлено в 03:33
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Экономика
В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4%
В результате экономия до конца года составит более 300 миллионов рублей, что скажется на снижении темпов роста тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 08:08
Политика
Вселенский патриарх отверг существование киевских раскольников
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что на Украине никогда не существовало Киевского патриархата.
Обновлено в 07:41
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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
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