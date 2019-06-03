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Huawei купила российские технологии распознавания лицГазета.Ru 06:09

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости". О сделке рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
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Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
Ведомостивчера в 17:43

Подробнее о событии

«Ведомости»: Huawei купила технологии российской компании по распознаванию лиц

Коммерсантъ07:26

«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

ТАСС04:00

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ

РИА Новости05:11

Китайская компания Huawei купила права на технологии российского разработчика системы распознавания лиц ВоКорд

Эхо Москвы06:32

«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц

RT на русском06:11

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

РБК02:57

Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

Ведомостивчера в 17:43
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Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Спорт

Гендиректор WADA назвал РУСАДА достойной антидопинговой организацией

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Москве эвакуировали посетителей ГУМа

Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Политика

В МИД России назвали последствия позиции Киева в суде ООН

Российская сторона считает, что позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил в понедельник на слушаниях в Гааге представитель делегации РФ.
Обновлено в 06:34
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Авто

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Обновлено в 07:01
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Экономика

Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле

Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией России

Капитализация «Газпрома» превысила рыночную стоимость Сбербанка, достигнув 5,3 триллиона рублей, что позволило компании выйти на первое место по этому показателю в России, пишет РБК.
Обновлено в 05:33
Политика

Кабмин поддержал проект о запрете курения кальянов и вейпов в кафе

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект закона, распространяющий антитабачные ограничения на электронные сигареты, вейпы и кальяны.
Обновлено в 04:30
Энергетика

«Газпром» сообщил, что «Северный поток – 2» построен на 57%

Ранее американские сенаторы предложили 5 вариантов санкций из-за «Северного потока – 2». В частности, речь идёт об ограничении для тех компаний, которые страхуют суда, укладывающие газопровод.
Обновлено в 07:47
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
Обновлено в 05:07
Футбол

Сборная России сыграет против Сан-Марино и Кипра при аншлаге

Российский футбольный союз (РФС) ожидает полную заполняемость трибун на матчах сборной России против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:37
Здоровье

В итальянской провинции — нехватка врачей: призваны специалисты из армии

В учреждения здравоохранения итальянской провинции Молизе привлечены армейские врачи-специалисты, передает информагентство ANSA в понедельник, 3 июня.
Обновлено в 07:59
Политика

Свой визит в Великобританию Трамп начинает со скандала

Визит президента в Великобританию начинается только завтра, но Дональд Трамп уже успел сделать несколько заявлений, которые шокировали впечатлительную английскую публику и вызвали негативную реакцию СМИ.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Учения НАТО Saber Guardian стартовали в Румынии

Обновлено в 07:45
Общество

Алтайский край перешёл на цифровое вещание

Обновлено в 03:33
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Экономика

В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4%

В результате экономия до конца года составит более 300 миллионов рублей, что скажется на снижении темпов роста тарифов на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 08:08
Политика

Вселенский патриарх отверг существование киевских раскольников

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что на Украине никогда не существовало Киевского патриархата.
Обновлено в 07:41
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
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