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Huawei купила российские технологии распознавания лицДни24 07:55

Китайская корпорация Huawei купила российские технологии распознавания лиц. Одной из сторон завершенной сделки выступают две дочки компании из Поднебесной, а второй – ООО «Вокорд», она передаст «Игл Софтлаб» и часть сотрудников.
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«Ведомости»: Huawei купила технологии российской компании по распознаванию лиц

Коммерсантъ07:26

«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц

RT на русском06:11

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

РБК02:57

Китайская компания Huawei купила права на технологии российского разработчика системы распознавания лиц ВоКорд

Эхо Москвы06:32

«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

ТАСС04:00

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ

РИА Новости05:11

Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

Ведомостивчера в 17:43
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Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже

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Абдулатипов как бывший глава Дагестана будет допрошен по уголовному делу в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего заместителя Гамидова Раюдина Юсуфова.
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На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
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Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей в понедельник, 3 июня.
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Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса

Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, выпавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
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Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе

В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
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Пушков высмеял побег Яценюка с Украины

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».
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Минстрой предложил отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила «Российская газета».
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Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
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Вести.net: Apple представит темную тему для iOS

На третье июня по заокеанскому времени назначена вторая по значимости для Apple презентация WWDC – конференция для разработчиков.
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