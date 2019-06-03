Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лицДни24 07:55
Китайская корпорация Huawei купила российские технологии распознавания лиц. Одной из сторон завершенной сделки выступают две дочки компании из Поднебесной, а второй – ООО «Вокорд», она передаст «Игл Софтлаб» и часть сотрудников.
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Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»
Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено в 13:17
Происшествия
Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали
Мать, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, арестована по решению суда, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Великом Новгороде пьяный полицейский устроил ДТП
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП в Великом Новгороде, виновником которого, по предварительным данным, стал сотрудник новгородской полиции, который был пьян за рулем.
Обновлено в 12:54
Финансы
«Газпром» поднял индекс до исторического максимума
Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Рамазана Абдулатипова вызвали в суд по делу о коррупции в Дагестане
Абдулатипов как бывший глава Дагестана будет допрошен по уголовному делу в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего заместителя Гамидова Раюдина Юсуфова.
Обновлено в 10:24
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Политика
Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей в понедельник, 3 июня.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Вертолёт вылетел на поиски упавшего за борт в Азовском море матроса
Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, выпавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
Обновлено в 13:15
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
Обновлено в 06:20
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Почти 80 тысяч россиян умерли от отравления алкоголем за пять лет
В период с 2013 по 2018 года в России от отравления алкоголем скончались 78 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:47
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе
В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 12:18
Политика
Пушков высмеял побег Яценюка с Украины
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».
Обновлено в 10:56
Футбол
Сборная России разгромила «Чертаново»
Обновлено в 12:59
ЖКХ
Минстрой призвал отказаться от установки счетчиков тепла
Минстрой предложил отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила «Российская газета».
Обновлено в 04:46
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Культура
Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за 11,7 млн долларов
В Лондоне на аукционе Christie's продали картину Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью".
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы
Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
Обновлено в 08:15
Экономика
Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Вести.net: Apple представит темную тему для iOS
На третье июня по заокеанскому времени назначена вторая по значимости для Apple презентация WWDC – конференция для разработчиков.
Обновлено в 03:03