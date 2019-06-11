Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru 03:47
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
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с чего всё началось
Министр цифрового развития и связи Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин перед ПМЭФом обсудили возможный переход смартфонов китайской компании с операционной системы Android на российскую, пишет The Bell со ссылкой на источники.РБКвчера в 16:39
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Политика
Зеленский записал обращение к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Королеве ликвидировали крупный пожар на пилораме
Крупный пожар на пилораме в городском округе Королев Московской области ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
Обновлено в 02:04
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен намекнул на эвтаназию
В 2015-м благотворительный матч прошел уже на стадионе «Айброкс» в Шотландии (Риксен дважды выигрывал чемпионство с «Глазго Рейнджерс»).
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Политика
Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром
Дорожные знаки границы Шелковского района Чечни и Кизлярского района Дагестана снесены жителями соседней республики самовольно, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Обновлено в 02:28
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Российский блогер разбился насмерть в Подмосковье
Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Зауралье на границе с Казахстаном изъяли 88 тыс. опасных таблеток
В Курганской области на границе с Казахстаном при досмотре автомобиля «Газель» изъято семь коробок с 88 тыс. таблеток биологически активных добавок, содержащих опасное вещество.
Обновлено в 04:48
Политика
Порошенко отказался считать блокаду Донбасса блокадой
Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался признать факт экономической блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны Киева.
Обновлено в 03:06
Общество
МЧС проверило все детские лагеря
Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря и добились устранения более 10 тысяч недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X
Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Хоккей
Давид Перрон: «„Сент-Луис“ готов перезагрузиться и провести лучшую игру в сезоне»
Форвард «Сент-Луиса» Давид Перрон после поражения от «Бостона» (1:5) в финале Кубка Стэнли (3-3 в серии) поделился ожиданиями от решающего матча.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Россия отвергла извращенную логику НАТО
Если говорить о крупнейшей военно-политической организации, которая была создана в 1949 году — НАТО, то на сегодняшний день альянс пытается навязать европейцам несуществующую военно-политиченскую повестку дня, основанную на мифологизации угрозы с Востока.
Обновлено в 04:19
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Кино
«С любовью, Антоша»: Появился трейлер фильма про Антона Ельчина
Вышел трейлер документальной картины «С любовью, Антоша», рассказывающей о жизни и карьере известного актёра Антона Ельчина, которого не стало из-за несчастного случая в 2016 году.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына
На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Правительство протестирует в Чувашии беспилотные автомобили
Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами "Яндекса".
Обновлено в 02:52
Общество
Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом
Обновлено в 04:44
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Возросла интенсивность авиаударов ВКС РФ на северо-западе Сирии
Обновлено вчера в 07:45
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал анонсировал документальный фильм о Чернобыле, который покажут 22 июня.
Обновлено в 00:46
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01