Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru 03:47

с чего всё началось

Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.

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