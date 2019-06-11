Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru вчера в 21:39

с чего всё началось

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Общество Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.

Происшествия Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.

Путешествия Турция стала самым популярным направлением у российских туроператоров Нынешним летом самым востребованным направлением у туристов, которые за организацией отдыха обратились к туроператору, стала Турция, говорится в сообщении Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

Политика Стала известна зарплата пресс‐секретаря Зеленского Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского по итогам конкурса.

Экономика Amazon стал самым дорогим брендом Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.

Космос Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.

Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Политика Слуцкий не исключил наращивания межпарламентских связей с Гренадой Глава Комитета по международным делам, депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил интенсивного наращивания межпарламентских связей с Гренадой, как и с другими государствами Карибского сообщества.

Общество Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова Власти Москвы намерены обратиться в прокуратуру по поводу анонсированного на День России марша в защиту специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, у которого, по утверждению МВД, нашли наркотики.

Политика Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.

Политика Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».

Общество Канада объяснила жителям Киселевска, как получить статус беженцев Канадские власти ответили, что претендовать на статус беженцев киселевцы смогут только после того, как покинут Россию, сообщает "МБХ Медиа".

Авто Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.

Происшествия В Махачкале произошел взрыв на танкере "В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.

Политика Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.

Происшествия В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Экономика Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Армия и оружие Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой Российский истребитель Су-27 10 июня поднялся на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где походят учения НАТО, сообщили во вторник, 11 июня, в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Происшествия В Петербурге таможенники попались на взятке В период с 11 апреля по 6 июня инспектор регулярно получал деньги и передавал их заместителю начальника поста.

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Авто Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.

Транспорт Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.

Культура Самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца Покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданной на аукционе Christie's в Нью-Йорке стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд – друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Шоу-бизнес Елена Беркова стала самой откровенно одетой гостьей «Кинотавра» В своем микроблоге Елена поведала, что откровенный наряд был создан российским дизайнером по ее собственному эскизу.