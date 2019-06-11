Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru вчера в 21:39
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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с чего всё началось
Министр цифрового развития и связи Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин перед ПМЭФом обсудили возможный переход смартфонов китайской компании с операционной системы Android на российскую, пишет The Bell со ссылкой на источники.РБКвчера в 16:39
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Обновлено в 05:21
Путешествия
Турция стала самым популярным направлением у российских туроператоров
Нынешним летом самым востребованным направлением у туристов, которые за организацией отдыха обратились к туроператору, стала Турция, говорится в сообщении Ассоциации туристических операторов России (АТОР).
Обновлено в 06:42
Политика
Стала известна зарплата пресс‐секретаря Зеленского
Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского по итогам конкурса.
Обновлено в 06:03
Экономика
Amazon стал самым дорогим брендом
Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
Обновлено в 05:49
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Политика
Слуцкий не исключил наращивания межпарламентских связей с Гренадой
Глава Комитета по международным делам, депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил интенсивного наращивания межпарламентских связей с Гренадой, как и с другими государствами Карибского сообщества.
Обновлено в 05:34
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру из-за марша в защиту Ивана Голунова
Власти Москвы намерены обратиться в прокуратуру по поводу анонсированного на День России марша в защиту специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, у которого, по утверждению МВД, нашли наркотики.
Обновлено в 06:51
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика
Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
Обновлено в 05:56
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Канада объяснила жителям Киселевска, как получить статус беженцев
Канадские власти ответили, что претендовать на статус беженцев киселевцы смогут только после того, как покинут Россию, сообщает "МБХ Медиа".
Обновлено в 06:38
Авто
Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой
Российский истребитель Су-27 10 июня поднялся на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где походят учения НАТО, сообщили во вторник, 11 июня, в Минобороны РФ, пишет ТАСС.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Петербурге таможенники попались на взятке
В период с 11 апреля по 6 июня инспектор регулярно получал деньги и передавал их заместителю начальника поста.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Культура
Самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца
Покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданной на аукционе Christie's в Нью-Йорке стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд – друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Елена Беркова стала самой откровенно одетой гостьей «Кинотавра»
В своем микроблоге Елена поведала, что откровенный наряд был создан российским дизайнером по ее собственному эскизу.
Обновлено в 06:16
Авто
Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа
Российские дилеры компании Audi начинают принимать заказы на новый седан бизнес-класса A6 45 TFSI quattro.
Обновлено в 06:45