Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru 21:39
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено в 23:09
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня
Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля
Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено в 05:48
Экономика
Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС
Парламент Ирана в понедельник ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Обновлено в 02:40
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Футбол
Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Экономика
Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты
По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
Обновлено в 20:46
Авто
Chevrolet Camaro и Corvette скоро покинут европейский рынок
Поступила информация о том, что уже с началом осени с европейского рынка уйдут сразу две модели компании Chevrolet.
Обновлено в 11:48
Культура
Ургант затронет в выпуске своего шоу дело Ивана Голунова
Телеведущий Иван Ургант выразил слова поддержки журналисту Ивану Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также объяснил, почему в шоу «Вечерний Ургант» пока не затрагивалась эта тема.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено в 18:54
Общество
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.
Обновлено в 22:31
Здоровье
У 199 тысяч россиян диагностировали рак в 2018 году
В 2018 году по итогам диспансеризации россиян было выявлено 199 088 случаев злокачественных новообразований, пишет RT со ссылкой на информацию Минздрава.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
Обновлено в 21:44
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено в 22:01
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Игры
Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»
В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено в 22:17
Политика
Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году
Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 20:31
Футбол
Аргентина сыграла вничью с Японией на женском чемпионате мира
В рамках группового раунда женского чемпионата мира сборные Аргентины и Японии не смогли выявить победителя.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Раскрыта личность погибшего при крушении вертолета в Нью-Йорке
Власти Нью-Йорка назвали имя пилота, который погиб, разбившись на своем вертолете. Об этом 10 июня сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 21:42
Происшествия
В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и крал топливо
Хабаровский краевой суд признал машиниста виновным в угоне тепловоза и сливе из него 500 литров топлива, ему назначено 3,5 года лишения свободы условно, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 21:53
Происшествия
Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле
Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55