Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru 21:39

с чего всё началось

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Происшествия В Якутии при стрельбе погибли два человека В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.

Происшествия WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Экономика Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС Парламент Ирана в понедельник ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Политика Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Футбол Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020 Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.

Экономика Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.

Авто Chevrolet Camaro и Corvette скоро покинут европейский рынок Поступила информация о том, что уже с началом осени с европейского рынка уйдут сразу две модели компании Chevrolet.

Культура Ургант затронет в выпуске своего шоу дело Ивана Голунова Телеведущий Иван Ургант выразил слова поддержки журналисту Ивану Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также объяснил, почему в шоу «Вечерний Ургант» пока не затрагивалась эта тема.

Армия и оружие Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35 Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.

Общество Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.

Здоровье У 199 тысяч россиян диагностировали рак в 2018 году В 2018 году по итогам диспансеризации россиян было выявлено 199 088 случаев злокачественных новообразований, пишет RT со ссылкой на информацию Минздрава.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.

Финансы Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.

Транспорт Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Игры Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям» В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).

Политика Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.

Футбол Аргентина сыграла вничью с Японией на женском чемпионате мира В рамках группового раунда женского чемпионата мира сборные Аргентины и Японии не смогли выявить победителя.

Происшествия Раскрыта личность погибшего при крушении вертолета в Нью-Йорке Власти Нью-Йорка назвали имя пилота, который погиб, разбившись на своем вертолете. Об этом 10 июня сообщил телеканал CNN.