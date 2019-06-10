Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru 21:39

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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с чего всё началось
Министр цифрового развития и связи Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин перед ПМЭФ обсудили возможный переход смартфонов китайской компании с операционной системы Android на российскую, пишет
 The Bell со ссылкой на источники.
РБК16:39

Подробнее о событии

СМИ: Huawei ищет замену Android в России

РИА Новости18:57

The Bell узнало о переговорах по установке ОС «Аврора» на устройства Huawei

Коммерсантъ20:35

СМИ: Huawei может установить российскую операционную систему на свои смартфоны

ТАСС19:24

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Газета.Ru21:39

Huawei нашел российскую замену Android

Известия16:55

СМИ узнали о переговорах по установке российской ОС на устройства Huawei

РБК16:39

Huawei нашел российскую замену Android

Lenta.ru13:40
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Общество

Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления

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В Якутии при стрельбе погибли два человека

В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено в 23:09
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня

Все ждут от вас квалифицированного совета.
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Происшествия

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля

Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено в 05:48
Экономика

Парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Парламент Ирана в понедельник ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Обновлено в 02:40
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика

Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия

По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Футбол

Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Экономика

Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты

По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
Обновлено в 20:46
Авто

Chevrolet Camaro и Corvette скоро покинут европейский рынок

Поступила информация о том, что уже с началом осени с европейского рынка уйдут сразу две модели компании Chevrolet.
Обновлено в 11:48
Культура

Ургант затронет в выпуске своего шоу дело Ивана Голунова

Телеведущий Иван Ургант выразил слова поддержки журналисту Ивану Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также объяснил, почему в шоу «Вечерний Ургант» пока не затрагивалась эта тема.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено в 18:54
Общество

Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена

Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.
Обновлено в 22:31
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Здоровье

У 199 тысяч россиян диагностировали рак в 2018 году

В 2018 году по итогам диспансеризации россиян было выявлено 199 088 случаев злокачественных новообразований, пишет RT со ссылкой на информацию Минздрава.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер

Обновлено в 21:44
Финансы

Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено в 22:01
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Игры

Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»

В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено в 22:17
Политика

Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году

Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 20:31
Футбол

Аргентина сыграла вничью с Японией на женском чемпионате мира

В рамках группового раунда женского чемпионата мира сборные Аргентины и Японии не смогли выявить победителя.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Раскрыта личность погибшего при крушении вертолета в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка назвали имя пилота, который погиб, разбившись на своем вертолете. Об этом 10 июня сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 21:42
Происшествия

В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и крал топливо

Хабаровский краевой суд признал машиниста виновным в угоне тепловоза и сливе из него 500 литров топлива, ему назначено 3,5 года лишения свободы условно, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 21:53
Происшествия

Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
Происшествия

В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот

Обновлено в 22:32
Армия и оружие

Танкисты России и Лаоса впервые проведут совместные учения

Обновлено в 22:45
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено в 04:55
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