Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru вчера в 21:39
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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с чего всё началось
Министр цифрового развития и связи Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин перед ПМЭФ обсудили возможный переход смартфонов китайской компании с операционной системы Android на российскую, пишет The Bell со ссылкой на источники.РБКвчера в 16:39
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В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
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Общество
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Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
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Музыка
Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen
Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.
Обновлено вчера в 23:24
Культура
Ургант затронет в выпуске своего шоу дело Ивана Голунова
Телеведущий Иван Ургант выразил слова поддержки журналисту Ивану Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также объяснил, почему в шоу «Вечерний Ургант» пока не затрагивалась эта тема.
Обновлено вчера в 16:34
Футбол
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Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
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Обновлено 09 июня в 14:04
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В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
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«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Мамаев вычислил день своего освобождения
Футболист Павел Мамаев высчитал дату своего освобождения. Он надеется выйти на свободу 10 ноября, в День полиции.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
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Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
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Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 09:41
Баскетбол
Болельщики «Торонто» исполнили гимн Канады перед 5-м матчем
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Происшествия
Рыбный цех загорелся в Астрахани
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Обновлено вчера в 02:05
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Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые детские русские имена.
Обновлено вчера в 22:31
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PC-версия Shenmue 3 стала эксклюзивом Epic Games Store
Обновлено вчера в 14:23
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Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
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Скончалась вдова экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна
Обновлено в 00:33
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Авто
Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25