Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru вчера в 21:39

с чего всё началось

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

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Происшествия Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.

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Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Политика Молдавские демократы предложили России тайную сделку Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.

Музыка Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.

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Происшествия «Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии Пресненский суд Москвы приговорил офицера МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.

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