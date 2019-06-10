Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru вчера в 21:39
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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с чего всё началось
Министр цифрового развития и связи Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин перед ПМЭФом обсудили возможный переход смартфонов китайской компании с операционной системы Android на российскую, пишет The Bell со ссылкой на источники.РБКвчера в 16:39
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами
Обновлено в 02:28
Происшествия
В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками
На пакетах с наркотическими средствами, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК сразу нескольких человек.
Обновлено вчера в 16:46
Здоровье
Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит
Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
62-летний Андрей Ургант в третий раз станет отцом
Стоит отметить, что для Андрея Урганта этот ребенок станет третьим.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
Обновлено в 02:51
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Кино
Первый канал покажет документалку об аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено в 02:12
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустят на воду в Татарстане
Изначально планировалось, что его введут в строй в октябре 2018 года, но из-за переноса сроков сдачи малых ракетных кораблей проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", которые пополнили ВМФ в 2018 году, завершение строительства "Ингушетии" сдвинули на 2019 год.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда
Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.
Обновлено в 03:15
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Энергетика
«Газпром» создаст «дочку» по геологоразведке с бюджетом 80 млрд руб
Структура «Газпром недра» объединит две существующие «дочки» монополии — «Газпром георесурс» и находящуюся под санкциями США «Газпром геологоразведку» — и станет генподрядчиком по геолого-разведочным, геофизическим и специальным работам, получив контракты на около 80 млрд руб. ежегодно.
Обновлено в 02:00
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Экономика
Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры»
Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.
Обновлено в 01:30
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии финала НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:15
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения денег в банкомате без карты
Сбербанк России запустил сервис переводов с получением наличных денег в банкоматах без банковских карт. Об этом говорится в сообщении банка.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Занимающийся делом Голунова полковник имеет земли на 50-70 млн рублей
Полковник полиции Андрей Щиров, который занимается расследованием дела журналиста Meduza Ивана Голунова, и его семья имеют земельных участков на 50-70 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Наука
Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума
Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.
Обновлено вчера в 11:25
Общество
Минприроды и Роспотребнадзор просят ограничить продажу одноразовой посуды
Минприроды и Роспотребнадзор направили предложения экологической комиссии СПЧ по сокращению образования отходов, совместно выступив за ограничение продажи одноразовых изделий из пластика, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 03:31
Общество
Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета
Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м
Площадь возгорания составляет 4,7 тыс. кв. м. Площадь горящего здания — 80 на 40 м, высота — 5 м. Оно было построено в 1947 году.
Обновлено в 01:45