Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru вчера в 21:39

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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с чего всё началось
Министр цифрового развития и связи Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин перед ПМЭФом обсудили возможный переход смартфонов китайской компании с операционной системы Android на российскую, пишет
 The Bell со ссылкой на источники.
РБКвчера в 16:39

Подробнее о событии

В России прокомментировали сообщения о переходе Huawei с Android на «Аврору»

Взгляд.ру01:24

СМИ узнали о переговорах по установке российской ОС на устройства Huawei

РБКвчера в 16:57

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Газета.Ruвчера в 21:39

СМИ: Huawei может установить российскую операционную систему на свои смартфоны

ТАССвчера в 19:24

Huawei хочет заменить Android российской ОС, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:57

СМИ: Huawei может предпочесть Android российскую ОС

Телеканал 360°вчера в 23:01

Huawei нашел российскую замену Android

Lenta.ruвчера в 13:40
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Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

Обновлено в 02:15
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

Обновлено в 03:14
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

У греческого острова Лесбос затонуло судно с мигрантами

Обновлено в 02:28
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Происшествия

В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками

На пакетах с наркотическими средствами, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК сразу нескольких человек.
Обновлено вчера в 16:46
Здоровье

Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит

Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

62-летний Андрей Ургант в третий раз станет отцом

Стоит отметить, что для Андрея Урганта этот ребенок станет третьим.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи

Обновлено в 02:51
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Экономика

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Кино

Первый канал покажет документалку об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 02:12
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустят на воду в Татарстане

Изначально планировалось, что его введут в строй в октябре 2018 года, но из-за переноса сроков сдачи малых ракетных кораблей проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", которые пополнили ВМФ в 2018 году, завершение строительства "Ингушетии" сдвинули на 2019 год.
Обновлено вчера в 02:24
Политика

В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда

Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.
Обновлено в 03:15
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Энергетика

«Газпром» создаст «дочку» по геологоразведке с бюджетом 80 млрд руб

Структура «Газпром недра» объединит две существующие «дочки» монополии — «Газпром георесурс» и находящуюся под санкциями США «Газпром геологоразведку» — и станет генподрядчиком по геолого-разведочным, геофизическим и специальным работам, получив контракты на около 80 млрд руб. ежегодно.
Обновлено в 02:00
Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Наука

Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Экономика

Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры»

Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.
Обновлено в 01:30
Общество

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии финала НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:15
Экономика

Сбербанк запустил сервис получения денег в банкомате без карты

Сбербанк России запустил сервис переводов с получением наличных денег в банкоматах без банковских карт. Об этом говорится в сообщении банка.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Занимающийся делом Голунова полковник имеет земли на 50-70 млн рублей

Полковник полиции Андрей Щиров, который занимается расследованием дела журналиста Meduza Ивана Голунова, и его семья имеют земельных участков на 50-70 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Наука

Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума

Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Минприроды и Роспотребнадзор просят ограничить продажу одноразовой посуды

Минприроды и Роспотребнадзор направили предложения экологической комиссии СПЧ по сокращению образования отходов, совместно выступив за ограничение продажи одноразовых изделий из пластика, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 03:31
Общество

Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета

Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В подмосковном Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тыс. кв. м

Площадь возгорания составляет 4,7 тыс. кв. м. Площадь горящего здания — 80 на 40 м, высота — 5 м. Оно было построено в 1947 году.
Обновлено в 01:45
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