Huawei хочет заменить Android российской ОСГазета.Ru вчера в 21:39

с чего всё началось

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Происшествия В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками На пакетах с наркотическими средствами, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК сразу нескольких человек.

Здоровье Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит Врачи опровергли распространенное мнение о том, что косточки, семечки и их шелуха, скапливаясь в придатке слепой кишки, вызывают аппендицит.

Общество Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".

Экономика AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Армия и оружие Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустят на воду в Татарстане Изначально планировалось, что его введут в строй в октябре 2018 года, но из-за переноса сроков сдачи малых ракетных кораблей проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", которые пополнили ВМФ в 2018 году, завершение строительства "Ингушетии" сдвинули на 2019 год.

Политика В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.

Музыка Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".

Энергетика «Газпром» создаст «дочку» по геологоразведке с бюджетом 80 млрд руб Структура «Газпром недра» объединит две существующие «дочки» монополии — «Газпром георесурс» и находящуюся под санкциями США «Газпром геологоразведку» — и станет генподрядчиком по геолого-разведочным, геофизическим и специальным работам, получив контракты на около 80 млрд руб. ежегодно.

Экономика Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Наука Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.

Экономика Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.

Экономика Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры» Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.

Общество ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Экономика Сбербанк запустил сервис получения денег в банкомате без карты Сбербанк России запустил сервис переводов с получением наличных денег в банкоматах без банковских карт. Об этом говорится в сообщении банка.

Происшествия Занимающийся делом Голунова полковник имеет земли на 50-70 млн рублей Полковник полиции Андрей Щиров, который занимается расследованием дела журналиста Meduza Ивана Голунова, и его семья имеют земельных участков на 50-70 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.

Наука Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.

Общество Минприроды и Роспотребнадзор просят ограничить продажу одноразовой посуды Минприроды и Роспотребнадзор направили предложения экологической комиссии СПЧ по сокращению образования отходов, совместно выступив за ограничение продажи одноразовых изделий из пластика, сообщается на сайте СПЧ.

Общество Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.