Гаджеты

Huawei анонсировал создание операционной системы на замену AndroidВзгляд.ру 10:36

Компания Huawei заявила, что может вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года, заявил исполнительный директор китайской фирмы, исполнительный директор по потребительскому сектору Юй Чэндун.
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Huawei анонсировала выход собственной операционной системы

News.ru12:26

Huawei может выпустить осенью собственную ОС

RT на русском10:39

Стала известна дата выхода собственной операционной системы Huawei

Rambler News Service10:42

Huawei может вывести свою операционную систему на рынок осенью

ТАСС10:37

Huawei может выпустить операционную систему на замену Android уже осенью

iXBT.com12:54

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Коммерсантъвчера в 17:42

Hongmeng — новая операционная система Huawei получила название

3DNewsвчера в 05:14
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
Происшествия

В московском метро в тоннеле встали три поезда

Обновлено в 13:25
Политика

Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому

Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
Обновлено в 10:10
Здоровье

Онколог Минздрава рассказал, как уберечься от меланомы

Врач-онколог Андрей Поляков рассказал о способах защиты от меланомы.
Обновлено в 14:52
Политика

Зеленский назначил Шефира первым помощником

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
Обновлено в 13:11
Общество

Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика

Как поясняет дачник, первые ростки борщевика появляются в конце мая, через месяц — вторые. В третий раз растение цветет в конце августа.
Обновлено в 10:27
Политика

В МИД России объяснили новые санкции США

В министерстве отмечают, что формально Россию пытаются обвинить в нарушении закона США, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который «никакого отношения к России не имеет».
Обновлено в 14:10
Политика

Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации

Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Обновлено в 08:51
Политика

Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали

Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на Украине

Обновлено в 14:58
Гаджеты

Рэпер Баста представил свой бренд аудиотехники

Музыкальный лейбл Gazgolder (Баста, Смоки Мо, T-Fest, Matrang) представил новый бренд наушников и акустики под лаконичным названием Z. Модельный ряд включает в себя беспроводные наушники и колонки, а также проводные наушники за 30 и 50 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Политика

Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза

Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
Обновлено в 13:41
Хоккей

Швеция — Россия 1:3 (2-й период)

Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
Обновлено в 14:45
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста, и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 08:39
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика

Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии

Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Осужденный за разбой и убийство сбежал из российской колонии

Обновлено в 13:29
Экономика

«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Чай негативно влияет на организм человека при совмещении с алкоголем

Запивать крепкий алкоголь горячим чаем пагубно для здоровья человека, сообщает «aif.ru».
Обновлено в 14:46
Энергетика

Ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов сняты, заявил Минск

Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил о снятии ограничений по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились из-за поступления некачественной российской нефти.
Обновлено в 13:35
Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
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