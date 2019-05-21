Huawei анонсировал создание операционной системы на замену AndroidВзгляд.ру 10:36

Компания Huawei заявила, что может вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года, заявил исполнительный директор китайской фирмы, исполнительный директор по потребительскому сектору Юй Чэндун.

Политика США ввели санкции против трех российских организаций Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Происшествия Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Шоу-бизнес Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.

Происшествия В МВД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей В МВД предложили конфисковывать транспорт у водителей, пойманных в нетрезвом виде за рулем.

Шоу-бизнес Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.

Хоккей Сборная России обыграла команду Швеции на ЧМ по хоккею Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии обыграла Швецию со счётом 7:4.

Интернет Microsoft выпустила новое обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.

Авто Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.

Происшествия В Новой Москве потушили пожар в автосервисе Пожар в здании автосервиса на площади 200 кв. м в Новой Москве ликвидирован.

Политика Медведев проведет встречу с премьером Белоруссии по нефтяным вопросам Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретится с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, передает ТАСС.

Политика Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.

Кино Требование переснять финал «Игры престолов» не удивило Софи Тернер Актрису Софи Тернер, запомнившуюся широкому зрителю ролью Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не удивила реакция поклонников саги, которые потребовали переснять последний сезон.

Происшествия У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.

Футбол Агент: у Ионова есть предложения из Европы Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.

Космос Трава у дома В 1998 году прямо из космического пространства американский астронавт Эндрю Томас с российской орбитальной станции «Мир» заявил, что 21 мая будет считаться Международным днем космоса.

Политика Канада направила делегацию в Китай для освобождения своих граждан Канадское правительство отправило парламентскую делегацию в Китай для переговоров по освобождению двух граждан Канады, ранее задержанных в КНР по обвинениям в угрозе национальной безопасности, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в эфире телеканала CBC.

Игры В Origin бесплатно раздают The Sims 4 В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех» В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.

Общество Корейская компания заинтересована в строительстве лифтов в Южно-Сахалинске В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча с представителями администрации округа Гочан (Республика Корея) и компании Modeun, которая занимается производством лифтового оборудования и эскалаторов.

Происшествия Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Общество Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.

Авто Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.