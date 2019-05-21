Гаджеты
Huawei анонсировал создание операционной системы на замену AndroidAstera 05:32
Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
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Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Транспорт
На Большой кольцевой линии метро возобновилось движение
Обновлено в 16:15
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Транспорт
Шесть набережных благоустроят в Москве в 2019 году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как благоустроят набережные Москвы-реки и реки Сходня.
Обновлено в 08:01
Интернет
Microsoft выпустила следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft сделала доступным для всех желающих следующее крупное обновление Windows 10.
Обновлено в 14:32
Футбол
«Ростов» обошел «Спартак» по средней посещаемости домашних матчей
«Ростов» на своем поле принимал «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ (1:0). Встречу на «Ростов-Арене» посетили более 35 тысяч человек.
Обновлено в 04:11
Футбол
Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн
Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Музыка
«Евровидение» спешно решает вопрос по санкциям
Организатор песенного конкурса "Евровидение" Европейский вещательный союз (ЕВС) обдумывает санкции в отношении Исландии из-за демонстрации в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 16:09
Театры
Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета
Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 10:07
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено в 15:48
Политика
Медведев обсудит с премьер-министром Белоруссии ситуацию с нефтью
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас приедет в Москву 24 мая, чтобы обсудить с российским главой правительства Дмитрием Медведевым ситуацию с нефтепроводом «Дружба», сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Политика
Глава администрации Зеленского отказался работать на Коломойского
Ранее стало известно, что Богдан стал главой администрации Зеленского.
Обновлено в 15:39
Политика
США ввели новые санкции против организаций из России
В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из России или в Россию.
Обновлено в 12:42
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Технологии
Сервис по заказу такси Gett получил предупреждение ФАС
Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).
Обновлено в 15:13
Политика
В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа
В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Политика
Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации
Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский попросил США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с высокопоставленными представителями США, прибывшими в Киев для участия в церемонии инаугурации, обратился к ним с просьбой о сохранении действующих санкций против РФ с их последующим ужесточением.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика
Как поясняет дачник, первые ростки борщевика появляются в конце мая, через месяц — вторые. В третий раз растение цветет в конце августа.
Обновлено в 10:27
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43