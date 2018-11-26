Китайский IT-гигант Huawei продолжает набирать популярность на территории России. На следующей неделе – 3 декабря – на отечественном рынке начнутся продажи очередного бюджетного флагмана Honor 8C. Стоимость новинки составит порядка 13 тысяч рублей.

Huawei Honor 8C за 13 тыс. рублей появится в России 3 декабря

Гаджеты Гаджеты Презентация смартфона Huawei Nova 3S может состояться до конца года Ранее считалось, что речь идет о Huawei Nova 4. Однако другие источники утверждают, что анонсируется смартфон Huawei Nova 3S.

Гаджеты Гаджеты Компания Vivo представила смартфон Nex 2 с тройной камерой

Гаджеты Гаджеты LG готовит смартфон с 16 датчиками камеры

Гаджеты Гаджеты Новый iPhone XR уступил старым моделям в тесте Wi-Fi Пользователь Reddit протестировал скорость работы iPhone XR и 6 Plus в сети Wi-Fi.

Гаджеты Гаджеты Doogee готовит первый модульный защищенный смартфон Doogee S90

Гаджеты Гаджеты Intel занимается разработкой 10-ядерного процессора Comet Lake Не исключается, что разработчики готовят почву для нового поколения, которое последует после выпуска Comet Lake.

Гаджеты Гаджеты СУД США может отменить монополию App Store на приложения iOS Судьи изучают аргументы о разрешении подавать заявления в суд против Apple в арбитражи по «монополии», которую имеет App Store.

Гаджеты Гаджеты Nokia и Oppo подписали многолетнее патентное соглашение Компания Nokia официально сообщила о подписании патентного лицензионного соглашения с известной китайской компанией Oppo, которая является одним из лидеров рынка смартфонов.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi начала строительство новой штаб-квартиры для разработки ИИ Китайская компания Xiaomi приступила к строительству в провинции Хубэй новой штаб-квартиры, которая станет центром исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ).

Гаджеты Гаджеты Эксперты рассказали, как можно остановить обновление iOS Журналисты западного IT-издания iClarified рассказали очень интересный способ остановить обновление операционной системы iOS, пишет Life.

Гаджеты Гаджеты SoC MediaTek Helio P80 может дебютировать в смартфоне Oppo R19 При помощи Helio P80 компания MediaTek постарается отвоевать часть заказов у Qualcomm в следующем году.

Гаджеты Гаджеты Wacom представила флагманский продукт Cintiq Pro 32 Wacom объявила о выпуске нового Wacom Cintiq Pro 32, разработанного для удовлетворения растущих потребностей профессионалов творческих специальностей в интерактивном дисплее большего размера с высокой четкостью изображения и огромным рабочим пространством.

Гаджеты Гаджеты Canon выпустила компактный принтер для печати фотографий Новинка получила компактный корпус размером 12x8 сантиметров, технологию печати красителей Zink и встроенную батарею, позволяющую печатать до 20 фотографий.

Гаджеты Гаджеты «Сбербанк Онлайн» обновился и поверг всех в полный шок Новейшее программное обеспечение содержит в себе уникальную возможность, от которой все в полном шоке.