Гаджеты
Huawei Honor 8C за 13 тыс. рублей появится в России 3 декабря
Huawei Honor 8C за 13 тыс. рублей появится в России 3 декабряNewInform07:42
Китайский IT-гигант Huawei продолжает набирать популярность на территории России. На следующей неделе – 3 декабря – на отечественном рынке начнутся продажи очередного бюджетного флагмана Honor 8C. Стоимость новинки составит порядка 13 тысяч рублей.
NewInform07:42
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