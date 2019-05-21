Гаджеты
Honor представил новые смартфоныТАСС 10:38
Будет ли представлена модель 20 Pro в России пока неизвестно. Стоимость смартфонов составит от €499 за Honor 20 и от €599 за Honor 20 Pro. Помимо этого компания представила еще один смартфон - Honor 20 Lite с диагональю 6,21 дюйма, фронтальной камерой 32 Мп и основной тройной камерой 24 Мп.
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Испытания основной камеры Honor 20 Pro опубликовали до поступления смартфона в продажу
Народные новостивчера в 15:14
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
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