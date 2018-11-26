Гаджеты
Компания Huawei объявила дату выхода в России смартфона Honor 8C. Бюджетное устройство поступит в продажу 3 декабря.
News.ru06:16
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Huawei выпустила в продажу бюджетный смартфон Honor 10 Lite с селфи-камерой на 24 Мп
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