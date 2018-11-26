Гаджеты

Honor 8C выйдет в России в начале декабря
News.ru
06:16

Компания Huawei объявила дату выхода в России смартфона Honor 8C. Бюджетное устройство поступит в продажу 3 декабря.
News.ru06:16

Подробнее о событии

Huawei выпустила в продажу бюджетный смартфон Honor 10 Lite с селфи-камерой на 24 Мп

Актуальные Новости07:28

Смартфон Honor 10 Lite выходит на рынок

RuNews24.ru06:21

Honor 8C выйдет в России в начале декабря

News.ru06:16

В Россию приходит мощный китайский смартфон за 12990 рублей

Российская газета05:30

Бюджетный смартфон Honor 10 Lite появился в продаже

Megaobzor.com03:33

Huawei выпустила свой самый дешёвый смартфон с большим аккумулятором

Ferra05:15

В продажу поступает смартфон Honor 10 Lite

iXBT.com03:21
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Гаджеты

Первый смартфон с дырявым экраном выпустила не Samsung, а Huawei

Обновлено в 06:50
Гаджеты

Vivo готовит конкурента для Nubia X с двумя экранами

Обновлено в 07:31
Гаджеты

Новый iPhone XR уступил старым моделям в тесте Wi-Fi

Пользователь Reddit протестировал скорость работы iPhone XR и 6 Plus в сети Wi-Fi.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

LG готовит смартфон с 16 датчиками камеры

Обновлено в 07:31
Гаджеты

SoC MediaTek Helio P80 может дебютировать в смартфоне Oppo R19

При помощи Helio P80 компания MediaTek постарается отвоевать часть заказов у Qualcomm в следующем году.
Обновлено в 06:04
Гаджеты

Intel анонсировала 10-ядровый процессор Comet Lake

После появления микроархитектуры Coffee Lake, компания Intel выпустила шести- и восьми-ядерные процессоры Core i7-8700K и Core i9-9900K.
Обновлено в 05:30
Гаджеты

Nokia и Oppo подписали многолетнее патентное соглашение

Компания Nokia официально сообщила о подписании патентного лицензионного соглашения с известной китайской компанией Oppo, которая является одним из лидеров рынка смартфонов.
Обновлено в 06:12
Гаджеты

Опубликован официальный рендер на смартфон Doogee S90

В Сети был опубликован официальный рендер на новый смартфон Doogee S90.
Обновлено в 04:30
Гаджеты

Google снова тестирует «нулевую выдачу»

Google снова тестирует «нулевую выдачу», выдачу со всего одним результатом.
Обновлено в 07:12
Гаджеты

Canon выпустила компактный принтер для печати фотографий

Новинка получила компактный корпус размером 12x8 сантиметров, технологию печати красителей Zink и встроенную батарею, позволяющую печатать до 20 фотографий.
Обновлено в 06:30
Гаджеты

Microsoft обогнала Apple в рейтинге дорогих компаний

Microsoft обогнала корпорацию Apple по уровню рыночной капитализации и стала самой дорогой американской компанией.
Обновлено в 00:01
Гаджеты

СУД США может отменить монополию App Store на приложения iOS

Судьи изучают аргументы о разрешении подавать заявления в суд против Apple в арбитражи по «монополии», которую имеет App Store.
Обновлено в 05:52
Гаджеты

Syska представила водостойкие беспроводные наушники Reverb C2

Syska Group добавила новые беспроводные наушники Reverb C2 в свою линейку.
Обновлено в 05:17
Гаджеты

JVC представляет новый 75-дюймовы телевизор

JVC с Veira Group добавляет еще одно расширение в портфолио JVC - 75-дюймовый UHD Smart TV 75N785C.
Обновлено в 05:11
Гаджеты

Томичи разработали сервис по созданию дизайна упаковок

Томская компании Aurigma разработала сервис для создания индивидуального дизайна упаковок в режиме онлайн.
Обновлено в 05:29
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