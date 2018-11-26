Компания Huawei объявила дату выхода в России смартфона Honor 8C. Бюджетное устройство поступит в продажу 3 декабря.

Honor 8C выйдет в России в начале декабря

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