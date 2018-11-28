Автомобиль представляет собой укороченную версию 7-местного кроссовера Honda Pilot (в России стоит от 2,9 млн руб.). У Passport другие пропорции кузова, салона, а также измененные передний бампер и решётка радиатора.

Авто Авто Mazda представила в Лос-Анджелесе новый седан Mazda 3

Авто Авто Росстандарт: Jeep отзывает в России 10 автомобилей

Авто Авто Lincoln представил серийный кроссовер Lincoln Aviator Головная оптика в серийном кроссовере Lincoln Aviator полностью светодиодная, задние фонари автомобиля объединены сплошной полосой стоп-сигнала, а радиаторная решетка большого кроссовера стала более массивной в сравнении с концептом, к тому же был изменен ее рисунок.

Авто Авто Porsche представила трековую версию спорткара Porsche 911 Немецкий автомобильный гигант Porsche в рамках начавшейся выставки в Лос-Анджелесе показал новую трековую модификацию 911 GT2 RS Clubsport.

Авто Авто Компания Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2019 году Компания Hyundai привезет в Россию в 2019 году четыре новых модели.

Авто Авто Cadillac представил спортивную версию внедорожника Escalade Американская компания Cadillac официально представила новую спецверсию внедорожника Escalade, который получил приставку Sport Edition.

Авто Авто Марка Aurus начнёт выпуск кроссовера в 2020-2021 году Серийные кроссоверы проекта «Кортеж», которые поступят в продажу под брендом Aurus, появятся в 2020-2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

Авто Авто Lexus повысил цены на большинство моделей в РФ В ходе мониторинга цен на российском авторынке в конце ноября эксперты «Цена Авто» зафиксировали подорожание 13 из 19-ти моделей Lexus, представленных в РФ.

Авто Авто BMW представила концепт кроссовера Vision iNeXT Сообщается, что представленный концепт обязательно найдет продолжение в виде серийной версии кроссовера.

Авто Авто Mitsubishi Eclipse Cross стал кроссовером №1 в Германии Eclipse Cross стал вершиной эволюции 4WD и получил усовершенствованную систему Super-All Wheel Control (S-AWC), сообщает пресс-служба Mitsubishi.Технологии Mitsubishi в области полного привода не остались незамеченными, и журнал OFFROAD Германия назвал Eclipse Cross №1 в категории "Кроссовер" в 2018 году.

Авто Авто «Яндекс» представит беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе Пресс-служба «Яндекс» рассказала о том, что на грядущем мероприятии The Global Stage for Innovation, которое будет проводиться в Лас-Вегасе, презентует свою разработку - беспилотную машину.

Авто Авто Volkswagen покажет ID BUZZ CARGO в новой ливрее в Лос-Анджелесе В Лос-Анджелесе Volkswagen представит последнюю версию BUZZ ID концепт модели - ID BUZZ - который дебютировал на выставке IAA в сентябре.

Авто Авто Уникальный спайдер Ferrari SP3JC показали для своих Новый Ferrari SP3JC будет построен на базе купе F12tdf, а кузов авто будет особым, но с использованием деталей от серийного Ferrari 812 Superfast.