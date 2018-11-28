Авто
Автомобиль представляет собой укороченную версию 7-местного кроссовера Honda Pilot (в России стоит от 2,9 млн руб.). У Passport другие пропорции кузова, салона, а также измененные передний бампер и решётка радиатора.
Коммерсантъ04:25
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Авто
Mazda представила в Лос-Анджелесе новый седан Mazda 3
Обновлено в 13:01
Авто
Росстандарт: Jeep отзывает в России 10 автомобилей
Обновлено в 12:46
Авто
Lincoln представил серийный кроссовер Lincoln Aviator
Головная оптика в серийном кроссовере Lincoln Aviator полностью светодиодная, задние фонари автомобиля объединены сплошной полосой стоп-сигнала, а радиаторная решетка большого кроссовера стала более массивной в сравнении с концептом, к тому же был изменен ее рисунок.
Обновлено в 12:22
Авто
Porsche представила трековую версию спорткара Porsche 911
Немецкий автомобильный гигант Porsche в рамках начавшейся выставки в Лос-Анджелесе показал новую трековую модификацию 911 GT2 RS Clubsport.
Обновлено в 13:37
Авто
Компания Hyundai привезет в Россию четыре новинки в 2019 году
Компания Hyundai привезет в Россию в 2019 году четыре новых модели.
Обновлено в 10:25
Авто
Продажи подержанных автомобилей в РФ в январе-октябре выросли на 2,7%
Обновлено в 13:19
Авто
Cadillac представил спортивную версию внедорожника Escalade
Американская компания Cadillac официально представила новую спецверсию внедорожника Escalade, который получил приставку Sport Edition.
Обновлено в 13:42
Авто
Марка Aurus начнёт выпуск кроссовера в 2020-2021 году
Серийные кроссоверы проекта «Кортеж», которые поступят в продажу под брендом Aurus, появятся в 2020-2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.
Обновлено в 13:32
Авто
Lexus повысил цены на большинство моделей в РФ
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в конце ноября эксперты «Цена Авто» зафиксировали подорожание 13 из 19-ти моделей Lexus, представленных в РФ.
Обновлено в 09:46
Авто
BMW представила концепт кроссовера Vision iNeXT
Сообщается, что представленный концепт обязательно найдет продолжение в виде серийной версии кроссовера.
Обновлено в 13:16
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross стал кроссовером №1 в Германии
Eclipse Cross стал вершиной эволюции 4WD и получил усовершенствованную систему Super-All Wheel Control (S-AWC), сообщает пресс-служба Mitsubishi.Технологии Mitsubishi в области полного привода не остались незамеченными, и журнал OFFROAD Германия назвал Eclipse Cross №1 в категории "Кроссовер" в 2018 году.
Обновлено в 13:18
Авто
«Яндекс» представит беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе
Пресс-служба «Яндекс» рассказала о том, что на грядущем мероприятии The Global Stage for Innovation, которое будет проводиться в Лас-Вегасе, презентует свою разработку - беспилотную машину.
Обновлено в 13:30
Авто
Volkswagen покажет ID BUZZ CARGO в новой ливрее в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе Volkswagen представит последнюю версию BUZZ ID концепт модели - ID BUZZ - который дебютировал на выставке IAA в сентябре.
Обновлено в 11:06
Авто
Уникальный спайдер Ferrari SP3JC показали для своих
Новый Ferrari SP3JC будет построен на базе купе F12tdf, а кузов авто будет особым, но с использованием деталей от серийного Ferrari 812 Superfast.
Обновлено в 13:23
Авто
Hyundai Palisade раскрылся накануне дебюта
За считанные часы до официальной презентации в Лос-Анджелесе, в Сеть попали полностью разоблачающие шпионские фотографии нового внедорожника Hyundai Palisade, который выйдет в продажу летом 2019 года.
Обновлено в 12:22