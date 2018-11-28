Авто

Honda показала новый кроссовер Passport
Коммерсантъ
04:25

Автомобиль представляет собой укороченную версию 7-местного кроссовера Honda Pilot (в России стоит от 2,9 млн руб.). У Passport другие пропорции кузова, салона, а также измененные передний бампер и решётка радиатора.
Коммерсантъ04:25

Подробнее о событии

Honda показала новый кроссовер. Ждем в России!

За рулем05:23

Honda решила не привозить в Россию кроссовер Passport

Motor04:52

Honda показала новый кроссовер Passport

Коммерсантъ04:25

Состоялась презентация кроссовера Honda Passport

CarsWeek.ru02:48

Honda возродила название Passport для нового кроссовера

AutoNews02:44

Официально представлен новый внедорожник Honda Passport

За рулем Кубаньвчера в 23:04

Кроссовер Honda Passport оказался укороченным Пилотом

Авторевю01:40
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Авто

Porsche представила новую версию спорткара Porsche 911

Обновлено в 11:45
Авто

Новый Toyota Prius получил полный привод

Toyota обновила самый популярный гибридный автомобиль в мире - Prius. Премьера состоялась в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:55
Авто

Росстандарт: Jeep отзывает в России 10 автомобилей

Обновлено в 11:43
Авто

Genesis в октябре увеличил продажи в России в 2,2 раза

Российские дилеры Genesis в октябре реализовали 194 автомобиля, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлом годом.
Обновлено в 11:14
Авто

Lexus повысил цены на большинство моделей в РФ

В ходе мониторинга цен на российском авторынке в конце ноября эксперты «Цена Авто» зафиксировали подорожание 13 из 19-ти моделей Lexus, представленных в РФ.
Обновлено в 09:46
Авто

Производство внедорожников проекта «Кортеж» начнут в 2020 году

Министр подтвердил информацию о том, что производство внедорожников проекта «Кортеж» начнётся в конце 2020 года.
Обновлено в 10:55
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross стал кроссовером №1 в Германии

Eclipse Cross стал вершиной эволюции 4WD и получил усовершенствованную систему Super-All Wheel Control (S-AWC), сообщает пресс-служба Mitsubishi.Технологии Mitsubishi в области полного привода не остались незамеченными, и журнал OFFROAD Германия назвал Eclipse Cross №1 в категории "Кроссовер" в 2018 году.
Обновлено в 11:05
Авто

Преемник Nissan Teana появится в продаже 18 декабря

Японская компания назвала дату выхода нового поколения седана Altima на рынок. Новый седан является преемником Nissan Teana.
Обновлено в 10:30
Авто

«Яндекс» представит беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе

Пресс-служба «Яндекс» рассказала о том, что на грядущем мероприятии The Global Stage for Innovation, которое будет проводиться в Лас-Вегасе, презентует свою разработку - беспилотную машину.
Обновлено в 12:17
Авто

BMW представила концепт кроссовера Vision iNeXT

Сообщается, что представленный концепт обязательно найдет продолжение в виде серийной версии кроссовера.
Обновлено в 11:10
Авто

Volkswagen покажет ID BUZZ CARGO в новой ливрее в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе Volkswagen представит последнюю версию BUZZ ID концепт модели - ID BUZZ - который дебютировал на выставке IAA в сентябре.
Обновлено в 11:06
Авто

Cadillac представил «спорт»-версию внедорожника Escalade

Компания Cadillac представила специальную версию внедорожника Escalade - Sport Edition.
Обновлено в 11:32
Авто

В компании Ferrari создали уникальный спайдер Ferrari SP3JC

В компании Ferrari создали уникальный спайдер Ferrari SP3JC, фотографии которого были опубликовали в Сети.
Обновлено в 09:19
Авто

«Жигули» со штатным «автоматом»: в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105

В Беларуси выставили на продажу редчайший ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, импортированный из Нидерландов в 1991 году.
Обновлено в 07:32
Авто

В Москве проверка ОСАГО с помощью камер может быть отложена

Система проверки наличия у автомобилистов полисов ОСАГО с помощью дорожных камер в Москве, скорее всего, не будет запущена в ноябре, сообщил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Обновлено в 09:00
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