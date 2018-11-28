Автомобиль представляет собой укороченную версию 7-местного кроссовера Honda Pilot (в России стоит от 2,9 млн руб.). У Passport другие пропорции кузова, салона, а также измененные передний бампер и решётка радиатора.

Авто Авто Porsche представила новую версию спорткара Porsche 911

Авто Авто Новый Toyota Prius получил полный привод Toyota обновила самый популярный гибридный автомобиль в мире - Prius. Премьера состоялась в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Авто Авто Росстандарт: Jeep отзывает в России 10 автомобилей

Авто Авто Genesis в октябре увеличил продажи в России в 2,2 раза Российские дилеры Genesis в октябре реализовали 194 автомобиля, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлом годом.

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Авто Авто BMW представила концепт кроссовера Vision iNeXT Сообщается, что представленный концепт обязательно найдет продолжение в виде серийной версии кроссовера.

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