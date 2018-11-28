Авто
Автомобиль представляет собой укороченную версию 7-местного кроссовера Honda Pilot (в России стоит от 2,9 млн руб.). У Passport другие пропорции кузова, салона, а также измененные передний бампер и решётка радиатора.
Коммерсантъ04:25
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Авто
Porsche представила новую версию спорткара Porsche 911
Обновлено в 11:45
Авто
Новый Toyota Prius получил полный привод
Toyota обновила самый популярный гибридный автомобиль в мире - Prius. Премьера состоялась в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:55
Авто
Росстандарт: Jeep отзывает в России 10 автомобилей
Обновлено в 11:43
Авто
Genesis в октябре увеличил продажи в России в 2,2 раза
Российские дилеры Genesis в октябре реализовали 194 автомобиля, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлом годом.
Обновлено в 11:14
Авто
Lexus повысил цены на большинство моделей в РФ
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в конце ноября эксперты «Цена Авто» зафиксировали подорожание 13 из 19-ти моделей Lexus, представленных в РФ.
Обновлено в 09:46
Авто
Производство внедорожников проекта «Кортеж» начнут в 2020 году
Министр подтвердил информацию о том, что производство внедорожников проекта «Кортеж» начнётся в конце 2020 года.
Обновлено в 10:55
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross стал кроссовером №1 в Германии
Eclipse Cross стал вершиной эволюции 4WD и получил усовершенствованную систему Super-All Wheel Control (S-AWC), сообщает пресс-служба Mitsubishi.Технологии Mitsubishi в области полного привода не остались незамеченными, и журнал OFFROAD Германия назвал Eclipse Cross №1 в категории "Кроссовер" в 2018 году.
Обновлено в 11:05
Авто
Преемник Nissan Teana появится в продаже 18 декабря
Японская компания назвала дату выхода нового поколения седана Altima на рынок. Новый седан является преемником Nissan Teana.
Обновлено в 10:30
Авто
«Яндекс» представит беспилотные автомобили на выставке в Лас-Вегасе
Пресс-служба «Яндекс» рассказала о том, что на грядущем мероприятии The Global Stage for Innovation, которое будет проводиться в Лас-Вегасе, презентует свою разработку - беспилотную машину.
Обновлено в 12:17
Авто
BMW представила концепт кроссовера Vision iNeXT
Сообщается, что представленный концепт обязательно найдет продолжение в виде серийной версии кроссовера.
Обновлено в 11:10
Авто
Volkswagen покажет ID BUZZ CARGO в новой ливрее в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе Volkswagen представит последнюю версию BUZZ ID концепт модели - ID BUZZ - который дебютировал на выставке IAA в сентябре.
Обновлено в 11:06
Авто
Cadillac представил «спорт»-версию внедорожника Escalade
Компания Cadillac представила специальную версию внедорожника Escalade - Sport Edition.
Обновлено в 11:32
Авто
В компании Ferrari создали уникальный спайдер Ferrari SP3JC
В компании Ferrari создали уникальный спайдер Ferrari SP3JC, фотографии которого были опубликовали в Сети.
Обновлено в 09:19
Авто
«Жигули» со штатным «автоматом»: в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105
В Беларуси выставили на продажу редчайший ВАЗ-2105 с автоматической коробкой передач, импортированный из Нидерландов в 1991 году.
Обновлено в 07:32
Авто
В Москве проверка ОСАГО с помощью камер может быть отложена
Система проверки наличия у автомобилистов полисов ОСАГО с помощью дорожных камер в Москве, скорее всего, не будет запущена в ноябре, сообщил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Обновлено в 09:00