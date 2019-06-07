Политика
Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в СШАГазета.Ru вчера в 19:05
Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
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Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Актер Андрей Биланов рассказал о причинах развода со своими женами
Обновлено вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера
СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия
Неизвестные похитили у пенсионера около 2 млн рублей в Москве
"В полицию поступило сообщение о мошенничестве по адресу: 5-я Кожуховская улица, 8. Но прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу двое неизвестных, угрожая словами пенсионеру 1941 года рождения, находившемуся в качестве пассажира в автомашине, открыто похитили у него 1,9 млн рублей и скрылись", - сказали в полиции.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 11:34
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Общество
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы
В посольстве США в Москве с грустью и недоумением восприняли рекомендации министерства образования Свердловской области, которое посоветовало вузам и колледжам отказаться от обучающих программ с американским участием.
Обновлено в 01:29
Хоккей
«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Под Липецком три человека погибли в ДТП с автобусом
В Липецкой области три человека погибли в столкновении двух автомобилей и пассажирского автобуса.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Свыше 90 граждан Тайваня были экстрадированы Испанией в Китай
94 гражданина Тайваня были экстрадированы властями Испании в Китай.
Обновлено в 01:03
Политика
Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона
Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Алибасову предсказали страдания и боль
Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который получил ожог желудка четвертой степени, проведет три дня на обезболивающих лекарствах, после чего его, скорее всего, прооперируют.
Обновлено вчера в 01:32
Общество
Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
Правительство утвердило концепцию создания системы управления данными
Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования национальной системы управления данными (НСУД), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Аэропорт Барнаула из-за тумана не смог принять три московских рейса
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить
Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:42
Энергетика
Цены на нефть стабилизировались
Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено вчера в 03:17
Общество
Паромное сообщение между Сахалином и Хоккайдо отменено на 2019 год
Компания «Хоккайдо Сахалин Лайн» отменила все рейсы между островом Сахалин и городом Вакканай на острове Хоккайдо в Японии на ближайший год, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление администрации японского города.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске
Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено вчера в 13:11
Технологии
Google совершила самую крупную за последние пять лет сделку
Напомним, пять лет назад американская корпорация приобрела Nest, который является производителем умных термостатов и прочих устройств для умного дома.
Обновлено в 00:43
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено вчера в 23:53
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21