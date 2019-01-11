Армия и оружие
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооруженийГазета.Ruвчера в 21:09
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия. Свое мнение он изложил в статье в газете The Hill.
Газета.Ruвчера в 21:09
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Военный эксперт: Китай рано переводить в «четвёртое измерение» вооружений
Национальная служба новостей03:28
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Армия и оружие
МИД РФ: США уходят из Сирии так, чтобы остаться
В ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для российской стороны вопрос ухода США из Сирии остается открытым.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В России разрешат сбивать гражданские самолеты
В России разрешат сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу страны.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Новое стелс-покрытие для кабин самолётов разработано «Ростехом»
Специалисты обнинского НПП "Технология", входящего в госкорпорацию "Ростех", разработали новый композитный материал, который уже применяется при остеклении кабин пилотов новейшего многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и стратегического ракетоносца Ту-160, сообщает пресс-служба корпорации.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Военные займутся расчисткой русла реки Буреи, перекрытого оползнем
Сайт Минобороны сообщает, что по поручению президента России Владимира Путина силы и средства Минобороны России задействуют для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Израиль поставил Азербайджану барражирующие боеприпасы SkyStriker
Вооруженные силы Азербайджана получили на вооружение барражирующие боеприпасы (одноразовые беспилотники) SkyStriker производства израильской компании Elbit Systems, сообщает блог bmpd.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Порошенко пообещал перевести ВСУ на стандарты НАТО уже в 2020 году
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Израиль под давлением США отменил сделку по F-16 с Хорватией
Израиль официально уведомил Хорватию о невозможности из-за позиции США выполнить договор по поставкам истребителей F-16, сообщило хорватское министерство обороны.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
В ЛНР насчитали четыре обстрела со стороны ВСУ за сутки
Военнослужащие вооруженных сил Украины нарушили объявленное с 29 декабря перемирие за прошедшие сутки четыре раза.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
Пентагон хочет внедрить искусственный интеллект в системы вооружений
США намерены внедрить искусственный интеллект в системы вооружений, в частности, в ПВО и ПРО.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В сирийском Алеппо восстановили завод по производству электрокабелей
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит на Филиппинах
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит на Филиппинах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Эскадрилья истребителей в Челябинске пополнилась двумя Су-34
В распоряжение авиаполка Центрального военного округа в Челябинской области в январе 2019 года поступили два истребителя-бомбардировщика Су-34 – военная техника поставлена по гособоронзаказу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Американский ракетный эсминец USS Gravely вошел в Балтийское море. На вооружении корабля может находиться до 56 крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие
Власти Турции намерены задержать более 100 человек по делу FETO
Турецкие власти намерены задержать новых подозреваемых, предположительно, причастных к деятельности запрещённой на территории Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Помпео: Вывод войск США из Сирии — это не смена миссии
Политик заверил, что Вашингтон по-прежнему намерен бороться с терроризмом Вывод войск Соединенных Штатов из Сирии — это не означает смену миссии.
Обновлено вчера в 12:28