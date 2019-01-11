Армия и оружие

Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
Газета.Ru
вчера в 21:09

По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия. Свое мнение он изложил в статье в газете The Hill.
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