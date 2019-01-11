Армия и оружие
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия. Свое мнение он изложил в статье в газете The Hill.
Газета.Ruвчера в 21:09
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В США констатировали переход РФ к «четвёртому измерению» в оборонной сфере
Национальная служба новостей00:11
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