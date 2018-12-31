Экономика
Highland Gold завершила приобретение рудника Валунистый на Чукотке
Highland Gold завершила приобретение рудника Валунистый на ЧукоткеТАСС03:15
Золотодобывающая компания Highland Gold объявила о закрытии сделки по приобретению рудника Валунистый на Чукотке. Сообщение опубликовано в понедельник на сайте компании.
ТАСС03:15
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Происшествия
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Обновлено в 07:23
Происшествия
Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске
Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Часть дома обрушилась после взрыва в Магнитогорске
Сегодня, 31 декабря, в Магнитогорске произошел взрыв. Он был такой силы, что обрушился один из подъездов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в Москве при проведении шпионской акции, сообщают российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
Обновлено в 05:56
Происшествия
МИД прокомментировал задержание американца за шпионаж
Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, в департаменте указали, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".
Обновлено в 06:52
Происшествия
Существует угроза полного обрушения подъезда дома в Магнитогорске
МЧС РФ сообщило, что существует угроза полного обрушения седьмого подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 08:02
Политика
Медведев увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил срок временного пребывания на территории страны для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 08:24
Происшествия
МЧС заявило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске
Операция по разбору завалов на месте обрушения одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске, где могут оставаться люди, осложняется угрозой дальнейшего обрушения, заявляет региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:25
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Политика
Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar арестован
Мещанский районный суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 04:17
Энергетика
Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год
Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал свою вину
Со слов официального представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, Чикирев спланировал убийство заранее, создав несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и таким образом забронировал все места в машине Ахматовой.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:04
Хоккей
Российских хоккеистов наказали двумя буллитами за один эпизод
Обновлено в 07:51
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Скворцова оценила шансы найти выживших под завалами в Магнитогорске
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва газа в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Политика
Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке
Обновлено в 07:10
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В Госдуме прокомментировали задержание гражданина США за шпионаж
Задержание гражданина США при проведении шпионской акции в Москве 28 декабря является продолжением недружественных действий Вашингтона в отношении Москвы.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Очевидцы рассказали о взрыве в доме Магнитогорска: «Все ушло вниз»
Жители близлежащих домов поведали детали происшествия в Магнитогорске, где из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд, и погибли четыре человека.
Обновлено в 03:47
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%
Обновлено в 05:19
Хоккей
Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно
Бывший хоккейный рефери Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение двух буллитов в ворота сборной России в ходе одной атаки в матче с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира в Канаде.
Обновлено в 04:03