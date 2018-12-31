Highland Gold Mining Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и их партнеров (контролируют 37,4% акций) закрыла сделку по покупке рудника «Валунистый» на Чукотке у принадлежащей этим же бизнесменам Aristus Holdings.

Происшествия Происшествия Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar

Политика Политика МИД прокомментировал задержание американца за шпионаж Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, в департаменте указали, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".

Происшествия Происшествия В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв Утром в понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске (Челябинская область) произошел взрыв в доме 164 по улице Карла Маркса – предположительно, взорвался бытовой газ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Происшествия Происшествия Владимир Путин прилетел в Магнитогорск Владимир Путин приехал в Магнитогорск, где ночью произошел взрыв в жилом доме.

Происшествия Происшествия Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.

Политика Политика ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.

Происшествия Происшествия В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве при проведении шпионской акции американского гражданина Пола Уилана.

Политика Политика Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Единоборства Единоборства Мейвезер не намерен возвращаться в бокс Поединок завершился в первом раунде. Мейвезер трижды отправлял своего соперника в нокдаун. Бой проходил по правилам бокса.

Политика Политика Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал душевной щедрости Рахмон поздравил Путина с наступающим Новым годом Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра (@ aleksandra.apatkina) 31 Дек 2018 в 8:32 PST По словам президента, душевная щедрость человека создает вокруг всех - соседей, родственников, друзей - новогоднее волшебство.

Происшествия Происшествия Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорск В понедельник, 31 декабря, президент России Владимир Путин прибыл на место чрезвычайного происшествия в Магнитогорске, где сегодня утром в результате взрыва обрушился подъезд жилого дома.

Происшествия Происшествия Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва газа и последовавшего за ним обрушения подъезда одной из многоэтажек Магнитогорска.

Политика Политика Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев Депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича возмутили нормы питания для украинцев, которые в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, ввел Кабинет министров страны.

Происшествия Происшествия Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.

Происшествия Происшествия Скворцова обошла пострадавших от взрыва газа в Магнитогорске Стоит отметить, что она уже обошла пострадавших от взрыва бытового газа в Магнитогорске, сообщает "Российский Диалог" со ссылкой на RG.RU.

Политика Политика Путин не стал менять новогоднее обращение в связи с ЧП в Магнитогорске Для жителей европейской части России новогоднее поздравление президента РФ не будет отдельно меняться в связи с трагедией в Магнитогорске, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Происшествия МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.

Происшествия Происшествия В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.

Происшествия Происшествия Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.

Политика Политика Путин запретил экономить на расселении жильцов из дома в Магнитогорске Если безопасность проживания в квартирах в доме Магнитогорска, где произошел взрыв газа, повлекший обрушение подъезда, вызывает хотя бы малейшие сомнения, жильцы должны быть расселены, заявил президент Владимир Путин.

Политика Политика Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ» Семеро представителей СМИ получили почетное звание "Заслуженный работник связи и информации РФ".

Общество Общество «Яндекс.Дзен» заблокировал основной канал «МБХ медиа» «Яндекс» заблокировал основной канал «МБХ медиа» на своей платформе «Яндекс.Дзен», сообщает само издание.

Происшествия Происшествия Из-за взрыва в жилом доме в Магнитогорске разрушено 26 квартир В жилом доме в Магнитогорске, где после взрыва газа частично обрушился подъезд, были разрушены 26 квартир.

Политика Политика Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься На сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ появилось письмо патриарха Кирилла, в котором он призвал Константинопольского патриарха отказаться от политической авантюры легализации раскольников на Украине.

Происшествия Происшествия Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».

Энергетика Энергетика Пашинян и Путин договорились по цене на газ Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС РФ за год обнаружили у границ более 1 тыс. самолетов-разведчиков

Происшествия Происшествия В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Владимир Путин навестил пострадавших во время взрыва в Магнитогорске