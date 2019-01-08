Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34

Политика Политика На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал Посетивший Калининградскую область президент России Владимир Путин отдал команду на ввод в эксплуатацию морского терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) и плавучей регазификационной платформы «Маршал Василевский».

Армия и оружие Армия и оружие Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.

Политика Политика WP сообщил о намерениях Трампа по вопросу режима ЧП Президент США Дональд Трамп не планирует объявлять ЧП в ходе телеобращения, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Политика Политика Порошенко присвоил Филарету звание героя Украины Президент Украины Петр Порошенко решил присвоить звание героя Украины бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур, раскольнику Филарету Денисенко.

Политика Политика В США предъявили обвинение юристу Весельницкой

Политика Политика Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.

Политика Политика Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей Россияне Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты об обстоятельствах произошедшего в Солсбери в 2018 году.

Политика Политика США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.

Политика Политика Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море Группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов собирается зайти в Черное море, заявил во вторник глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Политика Политика Ситуацию на Украине обсудят на специальном заседании Синода Элладская православная церковь проведет специальное заседание Синода, где будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии новой православной церкви Украины.

Политика Политика В Киеве ограбили квартиру депутата рады В Киеве ограбили квартиру, в которой проживает депутат Верховной рады Украины Виктор Кривенко. Об этом нардеп сообщил в Facebook 8 января.