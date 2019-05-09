Экономика

Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPOКоммерсантъ 03:54

Российский онлайн-рекрутер HeadHunter установил цену размещения в рамках первичного размещения акций (IPO) $13,5 за ADS, следует из пресс-релиза компании.
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IPO по верху: HeadHunter готовится к оценке почти в $700 млн на Nasdaq

Forbes06:19

Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPO

Коммерсантъ03:54

HeadHunter установил цену размещения в рамках IPO в размере $13,5 за ADS

ПРАЙМ03:29

HeadHunter установил цену $13,5 за акцию в рамках IPO на бирже Nasdaq

DP.RU05:55
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