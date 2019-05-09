Экономика
Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPOКоммерсантъ 03:54
Российский онлайн-рекрутер HeadHunter установил цену размещения в рамках первичного размещения акций (IPO) $13,5 за ADS, следует из пресс-релиза компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено 07 мая в 14:51
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Происшествия
На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая
В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Xiaomi Momo снимает усталость глаз
Обновлено в 05:05
Политика
Лукашенко в поздравлении на 9 мая напомнил о срыве ДРСМД
Обновлено в 05:30
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды
КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Омске произошел пожар на территории завода пластмасс
В Омске загорелось здание на территории завода пластмасс.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».
Обновлено в 05:45
Транспорт
Япония представила самый быстрый в стране поезд
Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Общество
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Общество
В Екатеринбурге прошло многотысячное шествие «Бессмертного полка»
В Екатеринбурге 9 мая в День Победы прошла традиционная акция «Бессмертный полк».
Обновлено в 05:34
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Политика
В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча
Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Культура
Мединского спросили о скандальной победе дочки Алсу на «Голосе»
"Слежу только как зритель", - заявил Мединский.
Обновлено в 06:12
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:00
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:52
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Политика
Американские пошлины на товары КНР могут ослабить рубль
Рубль может ослабнуть в случае повышения американских пошлин на ряд китайских товаров, сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:28
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что гражданам должно быть разрешено употреблять спиртные напитки, курить и есть мясо «столько, сколько хочется».
Обновлено вчера в 14:10
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.
Обновлено в 06:22
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45