Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPOКоммерсантъ 03:54

Российский онлайн-рекрутер HeadHunter установил цену размещения в рамках первичного размещения акций (IPO) $13,5 за ADS, следует из пресс-релиза компании.

Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPO

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".

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Армия и оружие КНДР запустила неопознанные снаряды КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.

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Общество В Екатеринбурге прошло многотысячное шествие «Бессмертного полка» В Екатеринбурге 9 мая в День Победы прошла традиционная акция «Бессмертный полк».

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