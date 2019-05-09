Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPOКоммерсантъ 03:54

Российский онлайн-рекрутер HeadHunter установил цену размещения в рамках первичного размещения акций (IPO) $13,5 за ADS, следует из пресс-релиза компании.

Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPO

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Общество В Киеве у парка Славы собрались люди с портретами из фильма «Мстители» Группа людей с флагами партии "Демократический топор" в четверг проводит митинг в центре Киева возле парка Славы, где собрались участники шествия "Бессмертного полка", передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.

Общество Назван простой способ сбросить лишний вес к лету Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.

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Происшествия Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.

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