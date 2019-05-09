Экономика
Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPOКоммерсантъ 03:54
Российский онлайн-рекрутер HeadHunter установил цену размещения в рамках первичного размещения акций (IPO) $13,5 за ADS, следует из пресс-релиза компании.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено 07 мая в 04:17
Происшествия
При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб один человек
Обновлено в 03:39
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Полиция Киева задержала общественницу за наличие у нее георгиевской ленты
Директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная задержана полицией в центре Киева перед началом шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом "Бессмертного полка".
Обновлено в 03:19
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Общество
В Киеве у парка Славы собрались люди с портретами из фильма «Мстители»
Группа людей с флагами партии "Демократический топор" в четверг проводит митинг в центре Киева возле парка Славы, где собрались участники шествия "Бессмертного полка", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:00
Политика
В городах Украины проходит массовая акция «Бессмертный полк»
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Экономика
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии
Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский призвал быть благодарными ветеранам каждый день
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Японии началось извержение вулкана Асо
Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Полиция Киева задержала общественницу за наличие у нее георгиевской ленты
Директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная задержана полицией в центре Киева перед началом шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом "Бессмертного полка".
Обновлено в 03:19
Футбол
Комментатор раскрыл мистическую причину ухода Гарая из «Зенита»
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал мистическую причину ухода защитника питерского "Зенита" Эсекьеля Гарая из клуба, передает Sport24.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
САА освободила от террористов Кафр-Набуду на севере Хамы
Сирийская арабская армия (САА) освободила город Кафр-Набуда на северо-западе провинции Хама от террористов.
Обновлено вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Татьяна Навка высказалась о будущем общей с Дмитрием Песковым дочки
Ребенку счастливой пары уже исполнилось 4 года.
Обновлено в 03:13
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Кино
Художник «Бэтмена против Супермена» показал первую версию Думсдея
Первоначальный дизайн Думсдея, одного из главных антагонистов фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", отличался от того, что в итоге увидели на экранах зрители.
Обновлено в 04:50
Политика
Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика
Путин рассказал о безнаказанности, застилавшей глаза нацистам
Российский лидер подчеркнул, что советский народ смог противостоять фашистскому нападению, хотя безнаказанность и побуждала нацистов к страшным преступлениям.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды
Обновлено в 04:18
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59