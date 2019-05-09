Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагуТАСС вчера в 15:22

Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу. Об этом говорится в четверг в материалах компании. В общей сложности акционеры компании могут выручить $220,1 млн.
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