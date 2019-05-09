HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагуТАСС вчера в 15:22

Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу. Об этом говорится в четверг в материалах компании. В общей сложности акционеры компании могут выручить $220,1 млн.

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу

Политика Общественники требуют запретить Парубию подписывать закон о госязыке Закон предполагает использование только украинского языка почти во всех сферах общественной жизни Украины Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной подал иск в суд с требованием запретить спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.

Энергетика Польша изменила пути доставки российской нефти Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Происшествия В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя 24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.

Политика Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора Япония пригласила президента России Владимира Путина на интронизацию нового императора Нарухито, которая состоится 22 октября 2019 года.

Экономика Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Политика Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.

Здоровье Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.

Происшествия Доренко умер в результате разрыва аорты «Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.

Политика Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.

Политика Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая Избранный президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Верховную раду страны назначить его инаугурацию на 19 мая.

Общество Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. за утечку данных По данным KVKK, компания допустила нарушение правил использования персональных данных, которое затронуло около 300 тысяч турецких пользователей соцсети.

Политика В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.

Происшествия Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.

Авто В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.

Происшествия На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом 10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.

Происшествия Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.

Общество В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.

Авто Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40 Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.

Шоу-бизнес Алена Водонаева объявила о разводе Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.