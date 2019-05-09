Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагуТАСС 15:22

Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу. Об этом говорится в четверг в материалах компании. В общей сложности акционеры компании могут выручить $220,1 млн.
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IPO по верху: HeadHunter готовится к оценке почти в $700 млн на Nasdaq

Forbes06:19

Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже

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Инвесторы оценили акции HeadHunter в рамках IPO

РБК07:44

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

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Акции HeadHunter выросли на 16,3 п.п. в первый день торгов

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Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPO

Коммерсантъ03:54

HeadHunter установил цену $13,5 за акцию в рамках IPO на бирже Nasdaq

DP.RU05:55
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Культура

Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
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Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено в 17:16
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Невзоров признался, что Доренко можно «только позавидовать»

Обновлено в 17:38
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
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State of Play: трейлеры MediEvil и Final Fantasy VII, анонс игры по «Хищнику»

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«Арсенал» вышел в финал Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Валенсию» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА и вышел в решающий этап турнира.
Обновлено в 16:51
Гаджеты

В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году

На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
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Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

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Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Обновлено в 14:10
Гаджеты

Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300

Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено в 08:41
Политика

США готовятся расширить список стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

Расширение списка произойдет из-за того, что Минфин изменил один из критериев, который влияет на внесение стран в перечень.
Обновлено в 19:07
Общество

«Обленились! В США выходят на пенсию в 67, а у нас из-за 65 скулят»

Называются разные сроки, но чаще говорят о «67 годах».
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Экономика

Сервис такси Uber объявил о размещении 180 млн акций по $45 за штуку

Компания Uber объявила в четверг о размещении 180 миллионов акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) по цене 45 долларов за акцию, пишет газета Wall Street Journal.
Обновлено в 19:13
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Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»

Президент Владимир Путин в пятый раз принимает участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 08:07
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Экономика

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Путешествия

Табличку с именами погибших в ЛНР детей установили на Эльбрусе

Памятный знак с именами детей, погибших в результате обстрелов самопровозглашённой Луганской народной республики, установили на одной из вершин Эльбруса, сообщил пресс-секретарь Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Алексей Шевченко.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика

Трюдо обсудил с Трампом освобождение задержанных в Китае канадцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом отношения с Китаем, в том числе вопрос о двух задержанных в этой стране канадских гражданах.
Обновлено в 17:39
Политика

США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено в 14:56
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали имя для своего сына

Ребенка герцога и герцогини Сассекских, принца Гарри и Меган Маркл, назвали Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор, говорится в инстаграме пары.
Обновлено вчера в 13:06
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Футбол

Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»

Второй кандидат - рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 11:00
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