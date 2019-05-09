Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акциюИнтерфакс 07:22
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона, который изначально составлял $11-13,5 за ценную бумагу.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили на Украине из-за красного флага
Мужчина приехал на торжества по случаю годовщины Победы на велосипеде, к которому были привязаны красный флаг и георгиевская лента.
Обновлено в 08:19
Общество
Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка»
На Красной площади в акции принял участие президент Владимир Путин. В руках президент держал потрет своего отца-фронтовика.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Егор Бероев раскрыл семейную тайну в День Победы
Егор Бероев в канун 9-го мая поделился историей своей семьи. Актер рассказал о судьбе, своего прадеда — Павла Шварёва, который прошел войну.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Геркус рассказал, почему ЦСКА потеряет от невыхода в ЛЧ больше, чем «Локомотив»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об особенностях выплат от УЕФА российским клубам, которые могут составить компанию «Зениту» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Башкирии
Днем 9 мая в Дюртюлинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погибли два человека, еще пятеро пострадали.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Байер» объявил о переходе Демирбая из «Хоффенхайма»
Полузащитник «Хоффенхайма» Керем Демирбай стал игроком «Байера».
Обновлено в 07:59
Космос
Холодный космос: зачем Россия повезла телескопы в Арктику
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам
Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
Политика
К «Бессмертному полку» в Киеве примкнули люди с портретами порноактрисы и Рейгана
В Киеве к шествию «Бессмертного полка» присоединились люди с портретами порноактрисы, супергероев вселенной Marvel и 40-го президента США Рональда Рейгана, пишет украинское издание Gordon.ua.
Обновлено в 07:00
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Лукашевич: ВСУ перебросили в Донбасс ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган»
ВСУ продолжают перебрасывать тяжелое вооружение в Донбасс, за последнюю неделю в регионе обнаружены пять ЗРК "Бук" и четыре РСЗО "Ураган", заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 07:53
Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 00:44
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Общество
В Москве и Петербурге началась акция «Бессмертный полк»
Около миллиона человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Москве.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Политика
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне не исключил, что Владимир Путин также примет участие в шествии.
Обновлено в 07:00
Наука
Биоинженеры из США в разы ускорили создание стволовых клеток
Современные методы индуцирования плюрипотентности неэффективны: из ста клеток, выбранных для перепрограммирования, только около пяти завершат процесс трансформации.
Обновлено вчера в 06:05
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Политика
Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Здоровье
Может ли гипноз заменить обезболивающее?
Исследования показывают, что хорошо поддаются гипнозу около 15% людей. Для них обезболивающий эффект может быть ярко выраженным.
Обновлено в 08:11
Политика
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика
"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53