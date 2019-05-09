Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акциюИнтерфакс 07:22
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона, который изначально составлял $11-13,5 за ценную бумагу.
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Общество
Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин оценил прошедший в Москве парад Победы
Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 9 мая, что парад Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел замечательно и без сбоев.
Обновлено в 09:23
Политика
Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы
Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Здоровье
Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
Обновлено в 09:31
Хоккей
Воробьев объяснил, почему отцепил Киселевича от сборной
Воробьев объяснил, что Киселевич хоть и был два чемпионата мира подряд основным игроком сборной, но пауза без игр в НХЛ на нем сказалась.
Обновлено в 09:09
Общество
Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили
Воздушная часть Парада Победы отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек
Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество
МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер
Обновлено в 05:50
Общество
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Обновлено в 05:26
Политика
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата
После парада Победы президент почтил память погибших воинов. Глава государства возложил венок к могиле Неизвестного Солдата.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам
Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Женщину в советской форме задержали в Киеве
Обновлено в 06:28
Авто
BMW опубликовала тизер нового M8
Еще 27 мая 2017 года BMW впервые опубликовала изображения части M8, что сделало рекламу модели одной из самых затяжных за всю историю автомобилестроения.
Обновлено в 01:52
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским связям Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено в 07:47
Политика
Немецкие СМИ удивила праздничная речь Путина
Обновлено в 07:44