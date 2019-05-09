Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акциюИнтерфакс 07:22

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона, который изначально составлял $11-13,5 за ценную бумагу.
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