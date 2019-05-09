Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акциюИнтерфакс вчера в 07:22
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона, который изначально составлял $11-13,5 за ценную бумагу.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Обыск в офисе Mash связали с катастрофой Superjet в Шереметьево
Основанный в 2017 году интернет-проект Mash сообщил о проведении обысков в своем офисе.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
Обновлено в 02:46
Хоккей
Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами
С 2017 года команду возглавляет Петтер Торесен - отец одного из самых известных в Норвегии хоккеистов Патрика Торесена, выступавшего долгое время за уфимский "Салават Юлаев" и петербургский СКА.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
В Орловке вандалы разбили мемориальные плиты
Обновлено в 07:10
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
Обновлено в 07:05
Происшествия
Момент смерти Сергея Доренко попал на видео
Обновлено вчера в 17:35
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает 15 мая
Стоимость проезда одного пассажира в метрополитене Екатеринбурга вырастет с 28 до 32 рублей 15 мая.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО
Один человек погиб в результате дорожной аварии в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Политика
В Казахстане заблокировали соцсети Facebook, Instagram и YouTube
Доступ к социальным сетям ограничили в Казахстане 9 мая недоступны в Казахстане. Жалобы в техподдержку поступают со всей страны.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В Приамурье рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
Обновлено в 05:25
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн
Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против РФ из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Энергетика
Польский Lotus начал завозить нефть из РФ морем из-за ситуации с «Дружбой»
Польский нефтеперерабатывающий концерн Lotus начал завозить нефть из России морским путем в связи с ситуацией с трубопроводом "Дружба", говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:00
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне, передаёт ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49