Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акциюИнтерфакс вчера в 07:22
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона, который изначально составлял $11-13,5 за ценную бумагу.
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Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
ФК «Урал» не будет подавать апелляцию на судейство Еськова в матче с «Оренбургом»
Встреча прошла в "Оренбурге" и завершилась со счетом 2:2.
Обновлено в 08:55
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Экономика
Минимальный размер льготного займа для МСП снижен до 500 тысяч рублей
Текущий коридор льготного займа от 3 млн руб. до 100 млн руб. изменится на "от 500 тыс. руб. до 500 млн руб.", уточнили ТАСС в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 03:24
Армия и оружие
WSJ рассказала о секретной ракете США
Обновлено вчера в 08:42
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Хоккей
Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео
По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
Авто
Назван идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Наука
Масштабное исследование показало, как человечество изменило планету за последние 50 лет
Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека.
Обновлено 07 мая в 06:29
Футбол
Салах сыграет в матче «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном»
Египетский форвард футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах сыграет в матче заключительного тура английской Премьер-лиги (АПЛ) нынешнего сезона с командой «Вулверхэмптон», сообщает 10 мая официальный сайт команды.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии
Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.
Обновлено в 08:54
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против России из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 05:45
Наука
Учёные: Домашняя еда представляет опасность для кошек
Обновлено 08 мая в 13:42
Армия и оружие
Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии
Обновлено вчера в 18:35
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Претензии Украины на Керченский пролив, озвученные в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, абсолютно неуместны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 08:43
Политика
Коломойский рассказал, на что может претендовать Порошенко
Действующий президент Украины Пётр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого претендовать на дипломатическую должность.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Общество
Мэр Харькова пообещал вернуть городскому проспекту имя маршала Жукова
9 мая мэр Харькова Геннадий Кернес на акции «Бессмертный полк» пообещал горожанам, что проспект будет переименован, если заявление наберет более 5 тыс. подписей, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота
Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Политика
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 03:04
Общество
Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36