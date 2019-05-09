Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акциюИнтерфакс 07:22
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона, который изначально составлял $11-13,5 за ценную бумагу.
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Политика
Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Путешествия
Табличку с именами погибших в ЛНР детей установили на Эльбрусе
Памятный знак с именами детей, погибших в результате обстрелов самопровозглашённой Луганской народной республики, установили на одной из вершин Эльбруса, сообщил пресс-секретарь Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Алексей Шевченко.
Обновлено в 15:59
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Mash сообщил об обысках в редакции
В редакции Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Общество
«Бессмертный полк» вышел на улицы Берлина
Акция «Бессмертный полк» началась в Берлине. Её участники направились от Бранденбургских ворот к мемориальному комплексу в Тиргартене.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Как врачи пытались спасти Доренко, рассказали СМИ
Обновлено в 14:42
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала смерть Доренко
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности
Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Обновлено в 05:30
Происшествия
Погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко
Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко погиб в ДТП в возрасте 59 лет.
Обновлено в 13:24
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено в 14:53
Футбол
Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»
Второй кандидат - рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 11:00
Наука
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00