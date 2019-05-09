Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акциюИнтерфакс 07:22

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании. Цена размещения была установлена по верхней границе ценового диапазона, который изначально составлял $11-13,5 за ценную бумагу.
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Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже

Ведомости16:56

HeadHunter установил цену $13,5 за акцию в рамках IPO на бирже Nasdaq

DP.RU05:55

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Интерфакс07:22

IPO по верху: HeadHunter готовится к оценке почти в $700 млн на Nasdaq

Forbes06:19

Headhunter установил цену $13,5 за ADS в рамках IPO

Коммерсантъ03:54

HeadHunter установил цену размещения в рамках IPO в размере $13,5 за ADS

ПРАЙМ03:29

Инвесторы оценили акции HeadHunter в рамках IPO

РБК07:44
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
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Валенсия — Арсенал 2:4

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Названа причина смерти Сергея Доренко

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Табличку с именами погибших в ЛНР детей установили на Эльбрусе

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Обновлено в 15:59
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Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
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Mash сообщил об обысках в редакции

В редакции Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.
Обновлено в 17:37
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Глава СЖР назвал Доренко одним из самых харизматичных журналистов

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В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
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«Бессмертный полк» вышел на улицы Берлина

Акция «Бессмертный полк» началась в Берлине. Её участники направились от Бранденбургских ворот к мемориальному комплексу в Тиргартене.
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Происшествия

Как врачи пытались спасти Доренко, рассказали СМИ

Обновлено в 14:42
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Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

Обновлено в 16:56
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Собчак прокомментировала смерть Доренко

Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой

Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

Обновлено в 10:42
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

США осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
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Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
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Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности

Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
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Происшествия

Погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко погиб в ДТП в возрасте 59 лет.
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Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

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В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов

Неподалеку от Франкфурта запустили первый в Германии «электрический» автобан – он предназначен для движения грузовиков, оснащенных токоприемниками.
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
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Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
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Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

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Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
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