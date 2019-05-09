Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагуТАСС вчера в 15:22
Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу. Об этом говорится в четверг в материалах компании. В общей сложности акционеры компании могут выручить $220,1 млн.
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Происшествия
Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково
Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
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Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
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«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы играть остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Компания Mazda планирует выпустить новую модель, относящуюся к примерному ценовому сегменту.
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Хоккей
Владимир Путин вышел на лед Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 10:11
Происшествия
Дочери Доренко утверждают, что журналиста отравила молодая жена
Дочери Доренко утверждают, что журналиста отравила молодая жена Ксения и Екатерина считают, что сейчас женщина хочет скрыть среды преступления, отправив тело на кремацию.
Обновлено в 11:40
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Общество
Прощание с композитором Крылатовым пройдет 11 мая
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Политика
Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным
В ходе визита в Россию 12‒14 мая Помпео встретится не только с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но и с Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
Обновлено в 02:46
Политика
Юрий Лужков не простил покойного журналиста Сергея Доренко
В своем комментарии на смерть известного журналиста Сергея Доренко Юрий Лужков назвал бывшего главного редактора радио «Говорит Москва» гением зла.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Политика
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко
Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
Обновлено в 07:05
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией
Обновлено в 09:33
Общество
Первый канал покажет документальный фильм «Памяти Сергея Доренко»
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм "Памяти Сергея Доренко", об этом в пятницу сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба телеканала.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Петербурге по каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
"Жуткое послание кому-то плывет по Каналу Грибоедова", - такой подписью сопроводили видео, на котором заметно гроб с непонятным содержимым.
Обновлено в 11:21
Здоровье
7 правил, чтобы дожить до 100 лет
Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено в 11:22
Экономика
Чистая прибыль компании Emirates в 2018-19 фингоду упала до минимума 10 лет
Чистая прибыль авиакомпании Emirates в 2018-2019 финансовом году, завершившемся 31 марта, снизилась в 1,7 раза, до 871 миллиона дирхамов ОАЭ, или 237 миллионов долларов США, следует из отчетности перевозчика.
Обновлено в 08:49
Энергетика
Польша изменила пути доставки российской нефти
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55