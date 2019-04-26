Экономика

HeadHunter объявил ценовой коридор IPOВедомости 04:33

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании. Исходя из этой оценки размер IPO составляет $170–250 млн, а стоимость всей компании – $550–675 млн. В проспекте заявлена сумма размещения ($250 млн).
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Headhunter объявил ценовой диапазон IPO

Rambler News Service05:25

HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ведомости04:33

Ценовой диапазон IPO компании HeadHunter на бирже Nasdaq составит $11-13,5 за ADS

ПРАЙМ03:54

HeadHunter оценил себя в $550-675 млн перед выходом на Nasdaq

DP.RU05:14

IPO, SPO и ABB компаний с активами в РФ в 2019 году

Financial One04:19
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

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«Ока» вошла в список самых популярных в России малолитражек

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ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
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Экономика

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Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
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Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину

Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
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Общество

Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
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Политика

Глава полиции Шри-Ланки ушел в отставку

Начальник полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару в пятницу, 26 апреля, ушел в отставку после серии терактов, жертвами которых стали более 200 человек.
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Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Политика

«Грузинские снайперы»: призрак третьей силы (Тиждень, Украина) (Украïнський тиждень)

Пятеро обвиняемых — Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин — уже ожидают в стеклянном «аквариуме».
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Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Армия Хафтара получила серьезное преимущество

Захват позиций дает ЛНА серьезное преимущество: отсюда военные могут совершить серьезный рывок к южным районам Триполи, передает издание.
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Политика

«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне

"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Путешествия

В Крыму ждут на майские праздники на 40% больше туристов

В первом квартале 2019 года в Крыму в Крыму отдохнуло уже 356,5 тысяч туристов, что на 33% выше уровня аналогичного периода 2018 года, отметил министр.
Обновлено в 03:40
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Армия и оружие

Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Политика

МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни

Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках

Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:34
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Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

Обновлено в 00:40
Наука

Странные захоронения железного века в Оксфордшире

В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

Автобус с китайскими туристами столкнулся с маршруткой в Петербурге

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Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

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Гендиректор «МРСК Сибири» прокомментировал встречу с Сергеем Меняйло

После совещания с участием полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло руководитель ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин сообщил, что до середины мая энергетики не будут вводить никаких ограничений в регионе.
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Общество

Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
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АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено вчера в 05:00
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