Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPOВедомости 04:33
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия
Три полковника ФСБ арестованы по делу о коррупции
Обновлено в 10:53
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Экономика
Медведев поддержал идею о смене статуса служебного жилья для ученых
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о переводе служебного жилья молодых ученых в их собственность и создание жилищно-строительных кооперативов для работников научной сферы.
Обновлено в 09:51
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Авто
«Яндекс» назвал самые частые проблемы водителей в дороге
Оказалось, что чаще всего в этот период у водителей возникала необходимость обратится за помощью из-за проколотого колеса, либо по причине севшего аккумулятора.
Обновлено в 11:52
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:26
Хоккей
Новую арену в Омске начнут строить в январе
Обновлено в 10:22
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Политика
Глава Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза
Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов подписал указ, согласно которому надбавки к его должностному окладу «за особые условия труда» увеличиваются на 400%.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 06:22
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Футбол
ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц
Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
Обновлено в 07:46
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Общество
Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж
Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено в 11:30
Авто
Уникальный автомобиль Chevrolet Corvette продают на аукционе eBay
Как сообщает портал «Motor», на онлайн-аукционе eBay появился необычный лот.
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold
В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Авто
Дальневосточный автозавод Mazda лишили госсубсидий
Обновлено в 11:19
Общество
Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира
В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
Автоспорт
Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36