Экономика

HeadHunter объявил ценовой коридор IPOВедомости 04:33

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
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Headhunter приблизился к NASDAQ

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ПРАЙМ09:37

HeadHunter Group объявил цену размещения на бирже Nasdaq

Finam.Ru06:00

Headhunter объявил ценовой диапазон IPO

Rambler News Service05:25

HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ведомости04:33

HeadHunter раскрыл параметры IPO на бирже США

РБК07:25

HeadHunter оценил себя в $550-675 млн перед выходом на Nasdaq

DP.RU05:14
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
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Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали

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Происшествия

Три полковника ФСБ арестованы по делу о коррупции

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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Экономика

Медведев поддержал идею о смене статуса служебного жилья для ученых

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о переводе служебного жилья молодых ученых в их собственность и создание жилищно-строительных кооперативов для работников научной сферы.
Обновлено в 09:51
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Авто

«Яндекс» назвал самые частые проблемы водителей в дороге

Оказалось, что чаще всего в этот период у водителей возникала необходимость обратится за помощью из-за проколотого колеса, либо по причине севшего аккумулятора.
Обновлено в 11:52
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:26
Хоккей

Новую арену в Омске начнут строить в январе

Обновлено в 10:22
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Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в Сирии

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Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Политика

Глава Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза

Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов подписал указ, согласно которому надбавки к его должностному окладу «за особые условия труда» увеличиваются на 400%.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 06:22
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Футбол

ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц

Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
Обновлено в 07:46
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Происшествия

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Общество

Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж

Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено в 11:30
Авто

Уникальный автомобиль Chevrolet Corvette продают на аукционе eBay

Как сообщает портал «Motor», на онлайн-аукционе eBay появился необычный лот.
Обновлено в 08:08
Гаджеты

Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold

В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Авто

Дальневосточный автозавод Mazda лишили госсубсидий

Обновлено в 11:19
Общество

Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира

В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
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Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет

Обновлено вчера в 08:40
Политика

Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
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Автоспорт

Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
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