Экономика

HeadHunter объявил ценовой коридор IPOВедомости 04:33

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ведомости04:33

HeadHunter раскрыл параметры IPO на бирже США

РБК07:25

HeadHunter проведет road show в рамках планируемого IPO с 26 апреля по 7 мая

ПРАЙМ06:26

Headhunter объявил ценовой диапазон IPO

Rambler News Service05:25

Headhunter приблизился к Nasdaq

Коммерсантъ08:40

HeadHunter Group объявил цену размещения на бирже Nasdaq

Finam.Ru06:00

HeadHunter оценил себя в $550-675 млн перед выходом на Nasdaq

DP.RU05:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Обновлено в 07:16
Политика

Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Политика

Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына

Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено 24 апреля в 17:02
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Общество

Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана

Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:55
Происшествия

Подозреваемого в коррупции начальника отдела ФСБ отправили в СИЗО

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела одного из подразделений ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ведомства 25 апреля.
Обновлено в 08:05
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Футбол

Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона

Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Космос

Ученые раскрыли тайну фиолетовых радуг в арктическом небе

Обновлено в 08:33
Музыка

Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами

Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Общество

PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s

Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Политика

Климкин допустил возможность совместной работы с Зеленским

Обновлено в 06:41
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи

Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»

В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Без стеснения: 54-летняя Алена Апина появилась на публике в полупрозрачной блузке с глубоким вырезом

54-летняя певица вышла на сцену в достаточно смелом наряде - она надела черные кожаные леггинсы и полупрозрачную блузку с глубоким декольте.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Военные установили переправу в Панозеро

Военные инженеры Западного военного округа завершили установку паромной переправы на реке Кемь и передали ее в пользование жителям деревни Панозеро.
Обновлено в 02:29
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Армия и оружие

Российский самолет‐разведчик пролетел над США

Разведчик пролетел над закрытыми районами штатов Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо.
Обновлено в 07:46
Политика

Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса

Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 05:30
Политика

Медведев исключил четырех украинцев из санкционного списка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял ограничительные меры с четверых украинцев, которые попали под санкции из-за недружественных действий Украины.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Кузьмина открыла душу: о раке и разводе

Актриса Кристина Кузьмина стала героиней программы "Судьба человека", где рассказала о о разводе с режиссером Дмитрием Месхиевым.
Обновлено в 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное