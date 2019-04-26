Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPOВедомости 04:33
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Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Политика
Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына
Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено 24 апреля в 17:02
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Общество
Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана
Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:55
Происшествия
Подозреваемого в коррупции начальника отдела ФСБ отправили в СИЗО
Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела одного из подразделений ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ведомства 25 апреля.
Обновлено в 08:05
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Футбол
Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона
Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Космос
Ученые раскрыли тайну фиолетовых радуг в арктическом небе
Обновлено в 08:33
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Общество
PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s
Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Политика
Климкин допустил возможность совместной работы с Зеленским
Обновлено в 06:41
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»
В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Без стеснения: 54-летняя Алена Апина появилась на публике в полупрозрачной блузке с глубоким вырезом
54-летняя певица вышла на сцену в достаточно смелом наряде - она надела черные кожаные леггинсы и полупрозрачную блузку с глубоким декольте.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Военные установили переправу в Панозеро
Военные инженеры Западного военного округа завершили установку паромной переправы на реке Кемь и передали ее в пользование жителям деревни Панозеро.
Обновлено в 02:29
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Армия и оружие
Российский самолет‐разведчик пролетел над США
Разведчик пролетел над закрытыми районами штатов Оклахома, Техас, Нью-Мексико и Колорадо.
Обновлено в 07:46
Политика
Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса
Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 05:30
Политика
Медведев исключил четырех украинцев из санкционного списка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял ограничительные меры с четверых украинцев, которые попали под санкции из-за недружественных действий Украины.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Кузьмина открыла душу: о раке и разводе
Актриса Кристина Кузьмина стала героиней программы "Судьба человека", где рассказала о о разводе с режиссером Дмитрием Месхиевым.
Обновлено в 05:45