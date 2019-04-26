Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPOВедомости 04:33
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Хоккей
Максим Сушинский: «Знаю, что Попов снова договорился с ЦСКА»
Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал возможное возвращение Александра Попова в команду, передает корреспондент Sports.ru Антон Руднев.
Обновлено в 09:47
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Наука
Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров
Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.
Обновлено 24 апреля в 23:59
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти
Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ
ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Игры
Death Stranding привнесёт что-то новое в игры с открытым миром
Разработчик считает, что PS4-эксклюзив представит «действительно что-то новое» по сравнению с классическими современными проектами с открытым миром.
Обновлено в 02:23
Экономика
Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией
Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей
Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего
Обновлено в 10:12
Футбол
Роналду опубликовал милое фото с дочками
Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:35
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Москве загорелся университет имени Губкина
Студентов и преподавателей университета нефти и газа имени Губкина эвакуировали из-за вспыхнувшего в здании пожара.
Обновлено в 07:47
Политика
Глава ФБР считает Китай главной угрозой США в сфере шпионажа
Китай является наиболее значимой угрозой в сфере шпионажа для США и предпринимает значительные усилия для кражи интеллектуальной собственности.
Обновлено в 09:28
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
Медведев отменил санкции против четырех украинцев
Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов
Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
Обновлено в 02:19
Спорт
Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова
Обновлено в 08:46
Общество
Список запрещенных для россиянок профессий сократят в шесть раз
Список запрещенных для женщин профессий сократят до 79 с 456 специальностей.
Обновлено в 09:22
Общество
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества
Обновлено в 05:51
Экономика
Минфин объяснил разработку новой редакции Налогового кодекса
Действующая редакция Налогового кодекса РФ, которая включает части, разделы, главы, статьи, в целом устроена рационально и соответствует современным требованиям, а разработка новой редакции связана с необходимостью совершенствования его структуры и упрощения нумерации статей, сообщила пресс-служба Минфина России.
Обновлено в 10:12
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Авто
В России «серые» Volkswagen пустили под пресс
Всего "ТрансТехСервисом" было выкуплено три "серых" Volkswagen, реализованных дилером.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30