Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPOВедомости 04:33
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Хоккей
Воробьёв высказался о вызове Овечкина и Кузнецова в сборную России
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв высказался о вызове в национальную команду игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Технологии
Раскрыта причина таинственной глобальной катастрофы
Обновлено в 06:41
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Экономика
Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией
Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 06:01
Авто
Составлен ТОП-5 лучших автодомов России
Эксперты составили список лучших автодомов, произведенных в России.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Жители Магадана исправили надпись на въезде в город
Жители Магадана исправили надпись на въезде в город.
Обновлено в 04:30
Политика
«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита
"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 04:36
Авто
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные автомобили в России.
Обновлено в 00:04
Финансы
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:42
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Политика
Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Общество
Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи
Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Общество
Власти Сарова сочли стимулирующую выплату в 1 рубль педагогам законной
Как рассказала Life.ru педагог учреждения, в течение двух лет преподаватели не получали указанные надбавки, поскольку директор школы заявила, что на эти цели нет средств.
Обновлено в 06:12
Общество
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.
Обновлено в 06:50
Политика
Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций
Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.
Обновлено в 06:55
Политика
Юрист Коломойского вспомнил, как убеждал Зеленского идти в президенты
Юрист украинского олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан рассказал, как он убеждал победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского пойти в политику.
Обновлено вчера в 16:28