Экономика

HeadHunter объявил ценовой коридор IPOВедомости 04:33

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
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HeadHunter оценил себя в $550–675 млн перед IPO

Inc.Russia06:48

HeadHunter проведет road show в рамках планируемого IPO с 26 апреля по 7 мая

ПРАЙМ06:26

IPO, SPO и ABB компаний с активами в РФ в 2019 году

Financial One04:19

HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ведомости04:33

HeadHunter Group объявил цену размещения на бирже Nasdaq

Finam.Ru06:00

HeadHunter оценил себя в $550-675 млн перед выходом на Nasdaq

DP.RU05:14

Headhunter объявил ценовой диапазон IPO

Rambler News Service05:25
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Происшествия

Мальчик, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске

Обновлено в 03:25
Хоккей

Воробьёв высказался о вызове Овечкина и Кузнецова в сборную России

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв высказался о вызове в национальную команду игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Технологии

Раскрыта причина таинственной глобальной катастрофы

Обновлено в 06:41
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Экономика

Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией

Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 06:01
Авто

Составлен ТОП-5 лучших автодомов России

Эксперты составили список лучших автодомов, произведенных в России.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Жители Магадана исправили надпись на въезде в город

Жители Магадана исправили надпись на въезде в город.
Обновлено в 04:30
Политика

«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита

"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные подержанные автомобили в России.
Обновлено в 00:04
Финансы

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:42
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Обновлено в 01:35
Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Обновлено в 04:42
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Политика

Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Авто

АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Общество

Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи

Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Общество

Власти Сарова сочли стимулирующую выплату в 1 рубль педагогам законной

Как рассказала Life.ru педагог учреждения, в течение двух лет преподаватели не получали указанные надбавки, поскольку директор школы заявила, что на эти цели нет средств.
Обновлено в 06:12
Общество

В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии

Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.
Обновлено в 06:50
Политика

Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций

Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
Обновлено в 03:54
Политика

Путин присвоил Лановому звание Героя труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции

Обновлено в 07:12
Политика

Юрист Коломойского вспомнил, как убеждал Зеленского идти в президенты

Юрист украинского олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан рассказал, как он убеждал победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского пойти в политику.
Обновлено вчера в 16:28
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