Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".

с чего всё началось

Как уточнили в ведомстве, в рамках СПИК Great Wall инвестирует в «создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления» более 42 млрд рублей.

Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России

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