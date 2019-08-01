Авто
Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в РоссииАвтоновости дня 01:44
Как уточнили в ведомстве, в рамках СПИК Great Wall инвестирует в «создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления» более 42 млрд рублей.
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с чего всё началось
Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".Коммерсантъ01:00
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