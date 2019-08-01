Авто

Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в РоссииАвтоновости дня 01:44

Как уточнили в ведомстве, в рамках СПИК Great Wall инвестирует в «создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления» более 42 млрд рублей.
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с чего всё началось

Haval получил одобрение Минпромторга на льготы

Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".
Коммерсантъ01:00

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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:47, Ашберн
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Лесные пожары охватили в России 3 млн гектаров

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Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
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"Газпром нефть" может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 13,5 млрд рублей в год в течение 10 лет в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
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Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме ответил на критику натурализации футболистов.
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