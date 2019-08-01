Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".

с чего всё началось

Как уточняет пресс-служба ведомства, в рамках СПИК инвестиции концерна Great Wall в создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления составят более 42 млрд рублей.

Экономика Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье» Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.

Наука Найдены кишечные бактерии, помогающие худеть Ученые из Соединенных Штатов Америки описали целый класс кишечных бактерий, которые, как показали эксперименты на лабораторных грызунах, помогают предотвращать ожирение.

Армия и оружие Минобороны испытало «военный интернет» Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны.

Общество СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе "Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.

Политика МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданство По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.

Здоровье Невинный поцелуй едва не оставил ребенка слепым Британке пришлось находиться под наблюдением врачей на протяжении оставшегося срока беременности, так как медики долго не могли определить, передался ли вирус ее нерожденному ребенку.

Происшествия Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

Общество В Красноярске заповедник «Столбы» полностью закрывают для туристов «В связи с установлением повышенных температур и отсутствием обильных осадков администрация заповедника „Столбы“ приняла решение о закрытии особо охраняемой природной территории для свободного посещения туристами», — говорится в официальном сообщении.

Политика Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Экономика Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.

Общество Новый тайфун «Випа» угрожает Приморью Седьмой в этом году тайфун зародился в Тихом океане в конце июля, получил имя «Випа», и 12–13 августа может выйти на Приморье.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Здоровье Сеченовский университет создал первую в России кардиоонкологическую клинику Первая в России кардиоонкологическая клиника была создана на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Космос «Прогресс МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-11», аппарат долетел до МКС за три часа и 21 минуту после старта.

Происшествия По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

Политика Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Транспорт ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.