Авто
Китайский концерн Great Wall планирует расширить производство в РФТарантас Ньюс 01:32
Как уточняет пресс-служба ведомства, в рамках СПИК инвестиции концерна Great Wall в создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления составят более 42 млрд рублей.
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с чего всё началось
Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".Коммерсантъ01:00
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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Происшествия
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80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
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Обновлено вчера в 12:33
Политика
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Обновлено вчера в 13:39
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Здоровье
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Обновлено 30 июля в 11:15
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Обновлено вчера в 22:03
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Обновлено вчера в 22:00
Общество
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Обновлено в 01:37
Здоровье
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«Прогресс МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС
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Обновлено вчера в 18:13
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Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
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Иркутский губернатор ответил на критику Путина
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Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
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