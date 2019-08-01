Авто
Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в РоссииАвтоновости дня 01:44
Как уточнили в ведомстве, в рамках СПИК Great Wall инвестирует в «создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления» более 42 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".Коммерсантъ01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:06, Ашберн
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Переход Кабелла в «Краснодар» разочаровал экс-одноклубника
Бывший нападающий "Сент-Этьена" Лоик Шаверья поделился мнением о переходе экс-одноклубника Реми Кабелла в "Краснодар".
Обновлено в 04:30
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Миассе детям-инвалидам приходится заходить в больницу через окно
«Центральный вход в здание можно попасть, только пересекая проезжую часть, что представляет опасность для детей-инвалидов», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 00:55
Транспорт
Названы города России с самыми плохими дорогами
Россияне считают, что худшие в стране дороги — в Челябинске, Махачкале и Омске.
Обновлено в 05:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Названа причина распространения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 02:14
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Обновлено вчера в 05:58
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая
Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.
Обновлено в 03:52
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Hyundai запустит в России сервис подписки на свои автомобили
Обновлено в 00:49
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с баскетболистом Бейкером
Обновлено в 04:33
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Российские контрактники получат надбавку к жалованию
Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
Авто
Показана самая быстрая газонокосилка в России
Специалистам компании Husqvarna удалось собрать самую быструю газонокосилку в РФ. Свое детище они назвали «Дикая Клара».
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Михайловка в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 05:32
Футбол
Жозе Моуринью: «Азар был особенным игроком для „Челси“»
Бывший главный тренер «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной кампании лондонского клуба.
Обновлено в 03:58
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» просмотрели на YouTube 4 млрд раз
Достижения серии "Маша плюс каша" были отмечены Книгой рекордов Гиннеса, куда эпизод попал как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.
Обновлено в 01:01
Здоровье
В Приморье введен режим ЧС из-за африканской чумы
Обновлено в 00:05
Игры
Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения
Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".
Обновлено в 05:17
Общество
Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет
Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 01:22