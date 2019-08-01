Авто

Haval получил одобрение Минпромторга на льготыКоммерсантъ 01:00

Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".
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с чего всё началось

Haval получил одобрение Минпромторга на льготы

Межведомственная комиссия (МВК) по специнвестконтрактам под председательством замглавы Минпромторга Василия Осьмакова 31 июля одобрила заявку китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Фактически, это последний контракт в автопроме, остальные автопроизводители успели заключить СПИК до 1 июля.
Коммерсантъ01:00

Подробнее о событии

Российскому заводу Haval понадобились дополнительные миллиарды

Motor03:37

Great Wall получил одобрение на СПИК

Автоновости дня01:44

Китайский автоконцерн Great Wall вложит 42 млрд рублей в производство автомобилей в России

Ведомости01:01

Китайский концерн Great Wall планирует расширить производство в РФ

Тарантас Ньюс01:32

Межведомственная комиссия одобрила заключение СПИК с китайской Great Wall

ТАСС01:26

Haval может заключить СПИК на 42 млрд рублей

Автостат01:42

Haval получил одобрение Минпромторга на льготы

Коммерсантъ01:00
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Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика

Сенат США утвердил кандидатуру нового постпреда страны при ООН

Американский сенат поддержал кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Происшествия

Американский истребитель разбился возле Долины Смерти

Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено вчера в 16:42
Политика

В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири

Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
Обновлено в 02:15
Теннис

Калинская победила Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутске

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД

Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты

Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире

Обновлено в 04:09
Происшествия

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
ЖКХ

РЭК Омской области снизила мусорный тариф почти в полтора раза

Как уже писал NGS55.RU, глава ФАС Игорь Артемьев пообещал президенту Путину во время одного из совещаний, что омский тариф будет снижен вдвое в ближайшее время, и РЭК подчинилась.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Путешествия

Визы Шри-Ланки стали бесплатными для туристов из России

Руководство Шри-Ланки решило сделать бесплатными туристические визы гражданам пятидесяти стран, включая Россию.
Обновлено в 04:01
Общество

В Красноярском крае из-за угрозы пожаров закроют заповедник «Столбы»

В Красноярском крае из-за угрозы пожаров временно закроют для туристов природный заповедник «Столбы» у Восточных Саян.
Обновлено в 03:23
Футбол

Экс-игрок «Сент-Этьена» считает, что Кабелла перешёл в «Краснодар» из-за денег

Бывший нападающий «Сент-Этьена» Лоик Шаверьят критически высказался по поводу перехода полузащитника Реми Кабелла из французского клуба в стан «Краснодара».
Обновлено в 02:45
Финансы

Ставка по ипотеке в России снижается

Центробанк на своём официальной сайте заявил о снижении средней ставки по ипотеке в России до значения в 10,28% годовых.
Обновлено 30 июля в 19:45
Экономика

Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»

Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:08
Общество

Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн

Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Экономика

Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы

НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.
Обновлено в 03:14
Общество

Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине

На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

На станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» пассажир упал на рельсы

В четверг утром из-за падения пассажира на рельсы на станции "Бульвар Дмитрия Донского" произошел сбой в движении поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:35
Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»

На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
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