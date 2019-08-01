Авто
Haval получил одобрение Минпромторга на льготыКоммерсантъ 01:00
Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Межведомственная комиссия (МВК) по специнвестконтрактам под председательством замглавы Минпромторга Василия Осьмакова 31 июля одобрила заявку китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Фактически, это последний контракт в автопроме, остальные автопроизводители успели заключить СПИК до 1 июля.Коммерсантъ01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Сенат США утвердил кандидатуру нового постпреда страны при ООН
Американский сенат поддержал кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Происшествия
Американский истребитель разбился возле Долины Смерти
Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
Обновлено в 02:15
Теннис
Калинская победила Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутске
В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 04:09
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
ЖКХ
РЭК Омской области снизила мусорный тариф почти в полтора раза
Как уже писал NGS55.RU, глава ФАС Игорь Артемьев пообещал президенту Путину во время одного из совещаний, что омский тариф будет снижен вдвое в ближайшее время, и РЭК подчинилась.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Путешествия
Визы Шри-Ланки стали бесплатными для туристов из России
Руководство Шри-Ланки решило сделать бесплатными туристические визы гражданам пятидесяти стран, включая Россию.
Обновлено в 04:01
Общество
В Красноярском крае из-за угрозы пожаров закроют заповедник «Столбы»
В Красноярском крае из-за угрозы пожаров временно закроют для туристов природный заповедник «Столбы» у Восточных Саян.
Обновлено в 03:23
Футбол
Экс-игрок «Сент-Этьена» считает, что Кабелла перешёл в «Краснодар» из-за денег
Бывший нападающий «Сент-Этьена» Лоик Шаверьят критически высказался по поводу перехода полузащитника Реми Кабелла из французского клуба в стан «Краснодара».
Обновлено в 02:45
Финансы
Ставка по ипотеке в России снижается
Центробанк на своём официальной сайте заявил о снижении средней ставки по ипотеке в России до значения в 10,28% годовых.
Обновлено 30 июля в 19:45
Экономика
Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»
Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:08
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Экономика
Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы
НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.
Обновлено в 03:14
Общество
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
На станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» пассажир упал на рельсы
В четверг утром из-за падения пассажира на рельсы на станции "Бульвар Дмитрия Донского" произошел сбой в движении поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:35
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16