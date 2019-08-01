Межведомственная комиссия (МВК) по специнвестконтрактам под председательством замглавы Минпромторга Василия Осьмакова 31 июля одобрила заявку китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Фактически, это последний контракт в автопроме, остальные автопроизводители успели заключить СПИК до 1 июля.

с чего всё началось

Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".

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