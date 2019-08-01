Минпромторг сообщил, что инвестиции GWM по СПИК составят более 42 млрд руб. Речь идет о создании производства автомобилей в сегменте кроссоверов (SUV) "с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем".

с чего всё началось

«Компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в SUV сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов», – заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Haval инвестирует более 42 млрд рублей в производство в России

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Футбол Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак» Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.

Общество СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе "Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.

Происшествия В жилом доме в Сыктывкаре произошел хлопок газа Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Политика Путин и Трамп провели телефонные переговоры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Кино Вышел русский трейлер аниме «Спящая принцесса» В Сети появился дублированный трейлер аниме «Спящая принцесса» режиссера Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах»).

Армия и оружие Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Футбол «Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Экономика Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.

Экономика Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье» Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.

Общество Названа лучшая «Русская» колбаса На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Общество В Петербурге умерла зампред Конституционного суда В Петербурге умерла заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".

Происшествия В центре Москвы произошёл пожар в доме В МЧС сообщили о возгорании в выселенном жилом доме в центре Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Общество ВЦИОМ назвал лучших работодателей России Россияне при выборе работы главными критериями называют хорошую зарплату и своевременное выполнение обязательств работодателем.