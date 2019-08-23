Экономика

Hasbro покупает владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрдКоммерсантъ 06:02

Американский производитель игрушек Hasbro покупает медиакомпанию Entertainment One (eOne), которой в числе прочего принадлежат права на популярный мультсериал «Свинка Пеппа». Компании объявили о сделке в четверг, 22 августа.
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Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается
 на сайте Hasbro.
Ведомости03:48

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Производитель игрушек Hasbro купил компанию-владельца мультфильма «Свинка Пеппа»

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Hasbro покупает владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

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Hasbro купит владельца мультфильма «Свинка Пеппа» за $4 млрд

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Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
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