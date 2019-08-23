Экономика
Hasbro покупает владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрдКоммерсантъ 06:02
Американский производитель игрушек Hasbro покупает медиакомпанию Entertainment One (eOne), которой в числе прочего принадлежат права на популярный мультсериал «Свинка Пеппа». Компании объявили о сделке в четверг, 22 августа.
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Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается на сайте Hasbro.Ведомости03:48
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