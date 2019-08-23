Экономика
Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрдИнтерфакс 03:34
Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc договорился о покупке за $4 млрд компании Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на популярный мультсериал "Свинка Пеппа".
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Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается на сайте Hasbro.Ведомости03:48
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