с чего всё началось

Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc договорился о покупке за $4 млрд компании Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на популярный мультсериал "Свинка Пеппа".

Политика WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Политика Савченко заявила об украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Политика Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.

Здоровье Роспотребнадзор опроверг распространение опасных комаров на Кубани В Роспотребнадзоре опровергли распространение на Кубани комаров-переносчиков тропических вирусов.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

Политика Власти Бразилии направят военных на борьбу с пожарами в Амазонии Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу подписал указ, позволяющий направить вооруженные силы страны на борьбу с лесными пожарами в Амазонии.

Политика Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Происшествия Рядом с Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками Сегодня утром, 24 августа, на Волге возле Балакова, у Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками.

Шоу-бизнес Бойфренд погибшей Марии Политовой закрутил новый роман В 2017 году без вести пропала экс-участница «Дома-2» Мария Политова. Первым тревогу забил ее молодой человек Артем Шануров.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Политика Зеленский рассказал, с чего начинается его утро Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.

Происшествия Арестована начальница налоговой инспекции по Южному округу Москвы В Москве Пресненский суд арестовал начальника инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Южному административному округу Марию Андреянову.

Экономика В России цены на продукты выросли в полтора раза сильнее, чем в ЕС За первые семь месяцев текущего года стоимость продуктов питания в России росла в полтора раза быстрее, чем в Евросоюзе.

Транспорт На БКЛ появятся три пересадки на будущие радиальные линии метро Пересадки на три перспективные радиальные ветки сделают на Большой кольцевой линии метро, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Футбол Миранчуки тащат «Локо». Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против Миранчуки подарили Семину шедевр Сейчас 23-летние Алексей и Антон входят в тройку лучших игроков с российским паспортом по версии Instat.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.