Экономика

Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрдИнтерфакс 03:34

Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc договорился о покупке за $4 млрд компании Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на популярный мультсериал "Свинка Пеппа".
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается
 на сайте Hasbro.
Ведомости03:48

Подробнее о событии

Hasbro купит владельца мультфильма «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Ведомости03:48

Hasbro покупает владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Коммерсантъ06:02

Правообладателя мультсериала «Свинка Пеппа» купят за $4 млрд

Реальное время04:40

Американский производитель игрушек купил владельца «Свинки Пеппы»

Rambler News Service04:39

«Свинка Пеппа» за четыре миллиарда долларов. Hasbro покупает производителя детского мультсериала

Фонтанка.Ру03:53

Hasbro купит владельца мультфильма «Свинка Пеппа» за $4 млрд

РБК06:02

Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Интерфакс03:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Кино

С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 02:36
Происшествия

Все природные пожары в заповедниках РФ потушены

Уточняется, что в России с начала текущего года было зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков.
Обновлено в 07:20
Авто

Названа цена Aurus Senat Sedan в базовой комплектации

Ранее Министерство промышленности и торговли России заявило, что розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:46
Общество

Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов

Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России.
Обновлено в 00:00
Политика

ФСБ остановила деятельность спонсировавшей ИГ экстремистской ячейки

Обновлено в 07:06
Политика

The Guardian назвала Крым российским

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 05:14
Киберспорт

Snapfire станет новым героем Dota 2

Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Россия в ООН обвинила США в целенаправленном разрушении ДРСМД

Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю

"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Футбол

«Спартак» назвал цены на билеты на матч с «Зенитом»

«Спартак» объявил о старте продаж билетов на домашний матч 8-го тура Премьер-Лиги с «Зенитом». Продажа будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи

Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» отправился на заключительные испытания

Фрегат "Адмирал Касатонов", строящийся на заводе "Северная верфь", отправился в море на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 05:57
Политика

Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»

Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Ранее ряд СМИ сообщил, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Общество

«Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть

Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар

По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

В Кремле констатировали начало диалога между Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал начало диалога между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:19
Экономика

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
Происшествия

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Обновлено в 01:58
Политика

Минск и Москва могут парафировать программу по интеграции в сентябре

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.
Обновлено в 07:19
Наука

«Ясли» тропических муравьев оказались чище человеческих детских садов

В жилых помещениях будет меньше патогенов, а меньше всего микроорганизмов будет встречаться в «яслях» — комнатах, где муравьи держат яйца и личинок.
Обновлено вчера в 02:14
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото

35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Адвокат осужденных на Украине россиян допустил их помилование

Адвокат осужденных на Украине россиян Максима Одинцова и Александра Баранова Валентин Рыбин допустил их помилование.
Обновлено в 07:03
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Гаджеты

В России дан старт продажам смартфона Samsung Galaxy Note 10

Речь идет о новейшем флагманском смартфоне Galaxy Note10, причем в продажу также поступил и его старший брат - Note10+.
Обновлено в 06:27
Общество

На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин

Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты

Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Свинка Пеппа
Peppa Pig, мультсериал (0+)
Пеппа – симпатичная маленькая свинка, которая живет вместе со своими Мамой Свиньей, Папой Свиньей и маленьким братиком Джорджем. Пеппа обожает играть, наряжаться, бывать в новых местах и заводить новые знакомства, но самое любимое занятие Свинки Пеппы – это прыгать в грязных лужах. Все ее приключения всегда заканчиваются благополучно и сопровождаются взрывами хрюканья и смеха.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное