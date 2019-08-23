с чего всё началось

Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc договорился о покупке за $4 млрд компании Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на популярный мультсериал "Свинка Пеппа".

Происшествия Все природные пожары в заповедниках РФ потушены Уточняется, что в России с начала текущего года было зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков.

Авто Названа цена Aurus Senat Sedan в базовой комплектации Ранее Министерство промышленности и торговли России заявило, что розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.

Общество Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России.

Политика The Guardian назвала Крым российским В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Экономика Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю "По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".

Футбол «Спартак» назвал цены на билеты на матч с «Зенитом» «Спартак» объявил о старте продаж билетов на домашний матч 8-го тура Премьер-Лиги с «Зенитом». Продажа будет проходить в четыре этапа.

Происшествия Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» отправился на заключительные испытания Фрегат "Адмирал Касатонов", строящийся на заводе "Северная верфь", отправился в море на заключительный этап заводских испытаний.

Политика Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена» Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Ранее ряд СМИ сообщил, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга.

Армия и оружие ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.

Общество «Гордость мусульман»: в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали.

Происшествия Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.

Политика В Кремле констатировали начало диалога между Путиным и Зеленским Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал начало диалога между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Экономика Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100.

Политика Минск и Москва могут парафировать программу по интеграции в сентябре Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.

Наука «Ясли» тропических муравьев оказались чище человеческих детских садов В жилых помещениях будет меньше патогенов, а меньше всего микроорганизмов будет встречаться в «яслях» — комнатах, где муравьи держат яйца и личинок.

Шоу-бизнес Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото 35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.

Политика Адвокат осужденных на Украине россиян допустил их помилование Адвокат осужденных на Украине россиян Максима Одинцова и Александра Баранова Валентин Рыбин допустил их помилование.

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Гаджеты В России дан старт продажам смартфона Samsung Galaxy Note 10 Речь идет о новейшем флагманском смартфоне Galaxy Note10, причем в продажу также поступил и его старший брат - Note10+.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.