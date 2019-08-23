с чего всё началось

Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc договорился о покупке за $4 млрд компании Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на популярный мультсериал "Свинка Пеппа".

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Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл избегают принца Уильяма и Кейт Миддлтон В четверг, 22 августа в шотландский замок Балморал Елизаветы II приехал ее внук принц Уильям в сопровождении супруги Кейт Миддлтон и детей.

Происшествия В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

Культура Беглов наградил победителей конкурса «Мой город – мои возможности» Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил победителей конкурса «Мой город – мои возможности», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Происшествия В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Культура Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.

Футбол Клуб РПЛ может арендовать Лаксальта у «Милана» с правом выкупа По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Милан» готов отдать 26-летнего футболиста в аренду за 1 млн евро с правом последующего выкупа.

Авто В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Происшествия Врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Предположительно, после ухудшения состояния роженицы врач уехала домой, сославшись на то, что ее смена закончилась.

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Футбол Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кельном» Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали волевую победу над «Кельном» в стартовом матче 2-го тура чемпионата Германии.

Кино На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Политика Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого израильский премьер рассказал о своем визите на Украину.

Политика Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.

Политика Кремль анонсировал «важное заявление» Путина В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».