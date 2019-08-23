с чего всё началось

Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc договорился о покупке за $4 млрд компании Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на популярный мультсериал "Свинка Пеппа".

Экономика Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и США Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год.

Киберспорт Как стать человеком: прозрение обезьян в релизном трейлере The Humankind Odyssey Private Division и студия Panache опубликовали релизный трейлер нового проекта Патриса Дезиле, одного из создателей серии Assassin's Creed.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Футбол Эмери советует Мустафи и Эль-Ненни сменить клуб Рулевой «Арсенала» Унаи Эмери высказался о будущем в команде защитника Шкодрана Мустафи и хавбека Мохамеда Эль-Ненни.

Кино Анонсирована экранизация «Метро 2033» Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Технологии Тестированием нового ПО для Boeing 737 MAX займутся неопытные пилоты Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о намерении привлечь пилотов с минимальным опытом для тестирования ими нового программного обеспечения, применяемого в Boeing 737 MAX.

Энергетика Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.

Экономика Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.

Происшествия Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.

Кино На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Футбол У экс-футболиста «Спартака» Кулькова обнаружили рак У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода, сообщается на сайте организации болельщиков "красно-белых" "Фратрия" со ссылкой на родственников экс-игрока, который в настоящее время является членом тренерского штаба академии клуба.

Политика Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".

Наука Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Наука Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.

Армия и оружие В зоне «ООС» пропали автомобили с чумными карателями Семь автомобилей с киевскими боевиками, пораженными чумой, выехало под покровом ночи из зоны проведения карательной операции в Харьковский военный госпиталь, однако до пункта назначения так и не доехали.

Происшествия Следователи начали проверку после ДТП с автобусом в Ижевске В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске.

Политика МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Общество Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре В начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства россиян ожидают длинные выходные.